吉勝堂帶領學生完成「總切」陣法的練習。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學中文系「家將文化探索體驗課程」不僅讓學生了解家將的藝陣特色，更實際粉墨登場、開臉出軍，授課教師、中山中文系主任羅景文（前排右一）也親自擔任「刑具爺」角色。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

八家將是台灣珍貴的文化資產，國立中山大學中文系「家將文化探索體驗課程」與高雄地嶽殿吉勝堂合作，師生全體粉墨登場、開臉出軍，體驗道地的台灣傳統文化，中文系學生許維晨更是藉此圓夢，正式加入吉勝堂。

八家將團「高雄地嶽殿吉勝堂」成立於1949年，在家將界有著「不老將團」的稱號，2019年被高雄市政府登錄為民俗類無形文化資產，2022年受邀參加全國家將文化祭、台灣燈會祈福儀式及2023高雄燈會、2023年法國「尼斯嘉年華」等大型活動展演，是台灣第一個登上國際嘉年華的家將團。

「家將文化探索體驗課程」先從社會上對於家將的刻版印象切入，再一路從家將門派與角色、神將乩文化深入解析，強調並非所有畫臉著神袍的陣頭都是家將，而是不同脈絡特色的扮神將團體。

家將的出陣儀式與禁忌課程，則讓學生實際體驗家將陣法與腳步，由吉勝堂兩名年事已高的教練王國池和蔡順發親自示範，動作和身段清楚俐落，帶領學生完成「總切」陣法的練習。

臉譜解密部分，由課程協同教學教師李佩儒介紹吉字輩臉譜特色，再由吉慶堂教練黃柏于與周家豪兩名畫師幫學生「開臉」。學生也嘗試在面具上繪製臉譜，體驗在畫與被畫之間不同的感受，再移師至鼓山地嶽殿上課，學習整理各神將所著服裝、所執法器，以及練習如何為自己穿上草鞋，並在地嶽殿及吉勝堂諸神面前操演陣法。

15名來自各系所修課學生與中山中文系主任羅景文、在吉勝堂八家將資深教練與年輕成員領下，按照正式出軍流程，先參拜完地嶽殿眾神後，再沿著愛河岸邊的慈仁宮、三聖殿、溫王廟三廟拜廟參禮，最後回到地嶽殿進行「下馬」的儀式，體驗課程圓滿達陣。

中文系學生許維晨表示，若自己保有對一件事物純粹的熱愛，那麼何必擔心身處的環境或者外界的眼光，他甚至因課程而完成了夢想，正式加入吉勝堂。海洋科學系大四生劉冠辰表示，台灣家將文化包含豐富的地方差異與多元脈絡，應該妥善保存與發揚。