搶消暑抗熱商機，阿里山英迪格酒店推出「沁夏餐飲系列活動」，於頂樓’aveoveoyu酒吧推出「阿里山的浪漫」特色調酒組合，一次啜飲阿里山專屬的浪漫。在阿里山地區唯一的無邊際戲水池，更限量推出超級浪漫的「無邊際漂浮早餐」，在山巒美景下品嚐主廚精心製作的餐點，標榜「美到拍不完」。「沁夏餐飲系列活動」自6月17日起8月31日止，阿里山的浪漫調酒組合售價980＋10％／組（可抵雙人低消）；無邊際漂浮早餐建議售價1,980＋10％／組（雙人份），每日限量1組。

阿里山國家風景區包含番路、竹崎、梅山與阿里山鄉，交通路網像葉脈一樣佈滿群山，來阿里山不僅能感受到山林綠意與層層山巒，還有自然景緻、茶園咖啡園風光，以及鄒族原鄉部落的文化風貌。阿里山五奇美景包含：日出、日落、雲海、森林與鐵路，另外還有楓紅、櫻花、雲瀑、琉璃光等浪漫美景，阿里山英迪格酒店將鄰間故事融入在整體飯店設計中，位於頂樓的’aveoveoyu酒吧更將阿里山的浪漫美景融入在調酒創意中，推出「阿里山的浪漫」調酒組合，共有6杯shot調酒，分別運用鐵路、森林、雲海、日出、夕陽、櫻花六大浪漫景緻發想而成。

「鐵路」在杯緣上搭配焦糖柳橙，搭配檜木威士忌基底，勾勒出小火車載著檜木的意象，酒感最濃；「森林」的基底則使用清爽的小黃瓜伏特加，搭配哈密瓜香甜酒，一飲入喉的清爽就像置身在山林中；「雲海」光外觀就十分吸睛，運用藍柑橘搭配椰子香甜酒描繪出藍天，以鹹甜奶蓋化作雲層；「日出」以經典調酒Tequila Sunrise龍舌蘭日出改良，口感更加酸甜好入口；想彩繪出「夕陽」的漸層色，就必須使用蝶豆花了，加上蜜瓜香甜酒與檸檬風味，喝起來酸爽清甜；最唯美的「櫻花」則用蘋果香甜酒搭配鹽漬櫻花碎，加上一點氣泡感，喝起來更甜蜜。

六杯調酒shot分別代表阿里山六個浪漫景致，也因此特別取名為【阿里山的浪漫】，讓旅人微醺之時也能感受到各款調酒的獨特「鄰感」。阿里山的浪漫調酒組合每組980＋10％（可折抵2人低消），每日限量2組，針對不喝酒或是開車的旅人，可特別製作無酒精Mocktail版本，建議提前預約以享最佳體驗。

阿里山英迪格酒店是阿里山地區唯一擁有戲水池的飯店，頂樓的無邊際戲水池自啟用以來廣受旅客喜愛，全年恆溫約28-30度水溫，天氣好時能遠眺山巒雲海景致，雲霧繚繞時更宛如仙境般夢幻，隨手一拍就是美拍大片。因應夏季的到來，特別推出「無邊際漂浮早餐」，白色餐籃盛裝主廚精緻料理，包含燻鮭魚炒蛋搭配香料雙菇、英式焗豆、烤番茄/花椰菜、香腸/培根/薯餅外，還貼心地準備了精選麵包籃、活力燕麥粥、水果優格、喜瑞兒麥片與鮮奶，飲品提供陽光鮮果汁、熱咖啡與粉紅氣泡酒，搭配陽光灑落在池面上的波光粼粼，享受被山巒雲海環繞的氛圍，是今年夏天不可錯過的體驗。

「無邊際漂浮早餐」為雙人份量，每組1,980＋10％，每日限量1組，供應時間為07：00，提供於頂樓無邊際戲水池供客人享用。若遇當日天候不佳情況，將更改至ton’u kitchen粟餐廳享用自助式早餐。無邊際漂浮早餐僅接受電話預訂，住房專案內含之早餐亦無法更換為無邊際漂浮早餐，並需至少提早2天預訂。

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