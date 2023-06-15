台北市長議會12日結束今年首次會期，藍綠猛攻前市長柯文哲悠遊卡興櫃、北藝和解金等爭議。台北市議會民眾黨團15日舉行記者會，大動作反駁上述指控，並痛批蔣市府刻意政治操作。對此台北市政府發言人殷瑋逐一回應，強調蔣萬安市長的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。

殷瑋表示，關於民眾黨指控市府高層取消派員到記者會的問題，由於議員關心的相關議題，市府的態度都已有清楚說明。議員如果這麼重視行政倫理，能不能先回答市府早已提出的問題：什麼叫「看守政府」？什麼叫「政治慣例」？什麼叫「行政倫理」？

另針對柯市府卸任前通過悠遊卡興櫃，殷瑋則表示，柯市府團隊在新民意已經產生，已是「看守政府」的情況之下，做出重大決策。這樣的作法是不是符合政治慣例與ABC，是不是符合行政倫理，對議會有足夠的尊重嗎？都是民眾黨需要回答的問題。歡迎議員從監督市政的立場，一起檢視這些決策是否合適。

殷瑋說，蔣萬安的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。悠遊卡的議題方方面面，在國民黨、民進黨、無黨籍議員都有表達疑慮的情況下，蔣萬安請祕書長召集小組完整釐清，基於對議會的尊重，蔣市長難道有任何立場不回應跨黨派議員共同提出的疑慮嗎？

至於北藝和解金相關議題，殷瑋則表示已由議會教育委員會決議送監察院調查，蔣市府尊重議會決議、尊重監察院調查，教育發展基金議題，也是同理，都是藍綠議員共同關心的。

至於議員陳宥丞、林珍羽質疑市政顧問陳國君無心市政，殷瑋則反嗆，民眾黨一下說「地下市長」，一下說「爭取第三副市長」，一下又說「無心市政」，這幾個說法彼此矛盾，請問議員的批評究竟是哪一個？至少以昨天為例，陳國君從早上七點半到晚上六點多都在參與會議。