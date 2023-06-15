法網上週結束以後，網球隨即由紅土轉變為草地的季節，草地賽季將會一路走到七月初的溫布頓公開賽，草地球場的特色就是摩擦力小，球速快且彈跳低，考驗著球員的發球能力以及反應速度。本週開打的斯圖加特公開賽非常特別，從1916年創立一直到2014年都是紅土場地，自2015年才開始更改為草地球場，是溫布頓公開賽知名的前哨站之一。

斯圖加特公開賽可謂是星光熠熠，每年都會吸引許多受到球迷歡迎的球星出賽，改至草地的第一年，西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)隨即拿到他生涯在斯圖加特的第三座冠軍，瑞士天王費德勒(Roger Federer)也在2018年拿到冠軍，接著由義大利名將貝瑞提尼(Matteo Berrettini)於2019年和2022年兩度稱霸，今年也有目前世界排名第5的希臘好手提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)出征，十分吸引球迷目光。

提希特斯帕斯出名甚早，實際上今年才24歲正值當打之年，最擅長的場地是硬地以及紅土球場，生涯至今分別拿到過4座硬地球場(包含2019年的年終賽)以及紅土球場(包含2021以及2022年的蒙地卡羅大師賽)的冠軍，值得注意的是去年六月中在馬約卡公開賽這位希臘小將拿到了生涯第一座草地冠軍，提希特斯帕斯發球強勁、反應和移動能力都屬一流，看好他未來在草地上會有更多更亮眼的成績！

提希特斯帕斯本屆斯圖加特公開賽最強勁的對手是目前世界排名第8的美國好手弗里茨(Taylor Fritz)，翻開歷史對戰，提希特斯帕斯與弗里茨共有過4次交手，提希特斯帕斯在2019年的拉沃盃、同年的巴黎大師賽以及2022年的澳洲網球公開賽都取得對戰勝利，對戰勝率高達75%，看起來提希特斯帕斯非常有機會在斯圖加特大師賽拿到生涯第二次草地冠軍。