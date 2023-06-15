台美雙方本月初簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協定，昨（14）日美國聯邦眾議院歲計委員會無異議通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，展現對台灣的強力支持。在野黨發言人余佳蒨表示，樂見台美經貿關係達到新的里程碑，但攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府卻拒絕送進國會實質審查，令人想起2014年《服貿協議》談判及簽署過程的不透明、不正義，引發社會極大的反彈與動盪，質疑「沒有大問題的東西為什麼要搞黑箱？」

余佳蒨表示，相較美國國會堅持對台美貿易倡議進行審查，我國行政院卻以該倡議是「行政協定」而非「條約」為由，拒絕送入立法院實質審查。然而，從簽署的貿易協定內容來看，實際上卻是涉及到我國在經濟上利益的重要事項，又或是可能會牽涉後續我國法律的變更，依照《條約締結法》，這項貿易協定的性質實質上屬於「條約」，依法就應該在簽署後送到立法院進行審議。

余佳蒨進一步指出，過往的貿易、經濟合作協定，皆以條約案方式，送立法院審查，如台巴（巴拿馬）自由貿易協定、台瓜自由貿易協定、海峽兩岸經濟合作架構協議、台紐經濟合作協定等皆是如此。更何況本次的台美貿易倡議內容涉及農業、數位貿易、勞動、環境、國營事業等涉及經濟利益、法律等國家重要事項，也應該依法交由立法院審議，不該任意的規避來自立法院的監督。

余佳蒨強調，一直都支持台灣走向世界，也肯定透過與民主盟友間的合作，降低對於中國大陸的經濟依賴，但談判過程中，秉持公開透明的原則，是我們必須堅守的底線，呼籲政府開大門走大路，該送立法院就送立法院，不要留下不良惡例，引起人民的疑慮。