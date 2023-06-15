「天音速」（Sky Sonic）反高超音速飛彈

在伊朗本月稍早宣布，打造了一款高超音速飛彈後，以色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）周三透露，已花了約3年，研製首創的反高超音速飛彈防禦系統。

綜合外電14日報導，「天音速」（Sky Sonic）攔截飛彈將在下周登場的巴黎航空展（Paris Air Show）中首度亮相。拉婓爾官員說，直到最近以色列國防部才同意，公開這套系統。

據拉婓爾說，高速的「天音速」飛彈具有卓越的機動性，能以無與倫比的準確度和隱形性能，有效攔截飛速超過音速5倍的高超音速飛彈。雖然它無法提供這款飛彈何時準備好使用的時間表，但說在不久的未來會進行首度試飛。

曾任以色列能源部長的拉婓爾董事長史泰尼斯（Yuval Steinitz）說，早在多年前，該公司就看出高超音速飛彈可能的威脅，而展開了相關研發，開發出最先進的防禦系統。他直言，雖然從技術上來說，以軍採用的拉婓爾「大衛投石索」（David Sling）中程防空系統能應付高超音速飛彈，但「天音速」卻是專為因應這威脅而設計。

史泰尼斯強調，「天音速」專案是針對高超音速武器威脅而開發的創新、獨特系統。由於高超音速武器飛速超過5馬赫，加上機動性高，可能對飛彈防禦系統構成嚴重的挑戰。而據伊朗說，它所研製的「法塔」（Fattah）高超音速飛彈速度可達15馬赫。

多數防空系統可攔截高達20公里的目標，而反彈道系統所攔截的，則是地球大氣層以外，通常高度在70 公里以上的目標。至於「天音速」系統所要攔截的，則是介於20-70公里高，傳統防空系統因來襲飛彈高機動性，而難以擊落的目標。

據拉婓爾官員說，美國已對「天音速」表達興趣。中國和美國一樣，都在發展高超音速武器。而俄羅斯宣稱，已部署高超音速飛彈，並用它們來對付烏克蘭人。然而，速度和機動性並不能保證，它們能成功打擊目標。烏克蘭部隊5月就說，靠「愛國者」（Patriot）防空系統，擊落了俄羅斯「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。