2023國際男子足球積分邀請賽16日在高雄國家體育場熱鬧開戰，將由中華男足隊對戰泰國男足隊，這也是中華隊相隔5年再次於台灣參加國際男足賽事，中華足協15日特別舉辦賽前記者會，中華隊及泰國隊的球員及教練都相當期待該場賽事，雙方也分享球隊目前的備戰狀況。

中華隊總教練Gary White表示，他2周前才回到台灣，這次以賽準備時間相對短暫，所以他必須快速熟悉所有球員，這次有許多海外球員沒辦法回國參賽，有點可惜，但這也讓年輕球員有機會表現，他們知道泰國是東南亞強權，對他們來說是1個困難的挑戰，中華隊也需要這種有強度的比賽，所以大家都相當期待這場比賽。

泰國隊總教練ALEXANDRE POLKING表示，這次比賽找回4位東南亞運年輕選手及3位海外歸隊的球員，由於泰國聯賽目前處於休季狀態，所以讓他們有更多時間準備這場比賽，前段時間有到阿拉伯聯合國比邀請賽，但成績不是那麼理想，希望這次比賽可以改善先前的狀況並贏得比賽。

中華隊選手吳俊青指出，他跟泰國有很深的淵源，這幾年常與泰國隊比賽交流，他相當期待這場比賽，這場比賽中華隊會有更多年輕選手有表現的機會，這對台灣足球未來的發展相當有幫助，歡迎各地球迷進場看球，他們會全力搶勝。

泰國隊選手CHANATHIP SONGKRASIN指出，所有比賽都相當不容易，這場比賽無論結果如何，球隊都會全力表現到最好，希望泰國隊可以拿下這場比賽最後的勝利。