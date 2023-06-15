澳洲統計局公布，5月經季調後就業人口較4月淨增加7.59萬人，遠超出市場預期的月增1.5萬人。4月數據修正後為月減4000人，可能是受到復活節假期影響。

5月失業率回落到3.6%，逼近50年新低，並低於市場預期的3.7%。勞參率從66.7%升至66.9%，創下歷史新高，主要歸功於更多女性投入勞動力。

經季調後全職就業人口增加6.17萬人，較4月份的減少2.86萬人強勁反彈。

這份就業報告呈現出澳洲就業市場整體強勁，使澳洲央行在抑制通膨方面還有更多工作要做的可能性升高，市場押注7月再度升息25個基點的可能性幾乎為五五分，到11月利率升至4.6%幾乎已成定局。

在就業報告發布後，澳洲10年期和3年期公債殖利率曲線倒掛的幅度擴大，預告經濟衰退的風險升高。

Oxford Economics Australia宏觀經濟預測部門主管Sean Langcake表示，澳洲勞動力市場仍然非常緊俏，有助於2023年薪資增長更為強勁。

薪資強勁增長的前景凸顯出澳洲央行提出的警告，即使利率已經調升400個基點、站上11年高點4.1%，但為了抑制通膨，仍有可能需要再度升息。

澳洲央行在本月初將基準利率提高25個基點，並再度警告可能需要進一步收緊政策以確保通膨回落至目標。此為繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，該央行連續第2次會議升息1碼，令市場大感意外。