《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）目前進行至第3週的賽程，週五（6/16）安排有3場精彩賽事，分別由TES戰隊（Top Esports）對上LGD戰隊（LGD Gaming）、FPX戰隊（FunPlus Phoenix）對上皇族RNG（Royal Never Give Up），以及UP戰隊（Ultra Prime）對上NIP戰隊（Ninjas in Pyjamas）。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

6/16（五）15:00，LGD戰隊 @ TES戰隊，推薦：正確比數「0：2」（TES戰隊勝）

先說LGD，目前戰績0勝5敗，在LPL排行榜上暫居最後一名的位置。本賽季雖然在下路的位置找來了韓籍選手Envyy（前LSB選手）藉以強化陣容，但目前看來Envyy的表現尚未滿足俱樂部的期待，平均每局3.1／3.6／4.5（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），換算KDA值2.1的表現，距離LPL頂尖（甚至中間）選手仍有一段不小的差距。再說TES，目前戰績4勝1敗，在LPL排行榜上暫居第3。先後擊敗眾星雲集的EDG、WBG等強隊，目前已斬獲4連勝，下路JackeyLove平均每局4.7／1.9／5.4，換算KDA值5.3的表現，是隊伍拿下連勝的重要功臣。本場比賽，兩隊實力落差不小，看好TES能以直落2的比數贏下比賽。

6/16（五）17:00，皇族RNG @ FPX戰隊，推薦：不讓分「皇族RNG」勝

先說RNG，目前戰績2勝3敗，在LPL排行榜上暫居第11。原本預期在主力選手GALA和Ming兩人轉會之後，將會讓原本春季賽戰績就不好的RNG，陷入更艱難的境地。但出人意料地，RNG對上RA和iG兩支隊伍仍以漂亮的2：0拿下勝利，其中最主要的原因，還是LP（替補GALA空缺的下路選手）平均每局5.2／2.7／6.1，換算KDA值3.1，有優於預期的表現。再說FPX，目前戰績只有1勝3敗，在LPL排行榜上暫居第13。在2019年拿下世界大戰冠軍後，隊伍歷經多次重組，如今的FPX實力已大不如前，當初拿下冠軍的陣容，目前也只剩下路Lwx一人仍在FPX陣中效力，可惜的是，平均每局4.4／3.0／2.7，換算KDA值2.4的表現，相較於2019年春季賽（例行賽）的5.6、夏季賽（例行賽）的6.8，相去甚遠。本場比賽，雖然雙方實力差距不大，但RNG下路的狀態好一些，因此看好RNG能贏下比賽。

6/16（五）19:00，NIP戰隊 @ UP戰隊，推薦：不讓分「UP戰隊」勝

先說NIP，目前戰績3勝3敗，在LPL排行榜上暫居第8。本賽季NIP找來賽場經驗豐富，曾效力於LEC（歐洲）MAD戰隊、LGD戰隊的打野選手Shad0w加入，再加上陣中兩名大將－中路Angel和下路Photic本賽季狀態不差，目前NIP的戰損比（Kill to Death ratio）來到0.99，平均每局10.6個擊殺、10.7個死亡，在LPL的17支隊伍中排名第9，不算太差但仍有進步空間。再說UP，目前戰績3勝2敗，在LPL排行榜上暫居第6。本賽季UP找來了同樣是台灣選手的輔助SwordArt與下路Doggo搭檔，相較於上個賽季墊底的戰績（例行賽戰績3勝13敗，排名第17），兩位台灣選手的表現還是能讓人期待。目前UP的戰損比1.10，平均每局11.0個擊殺、10.0個死亡，在LPL的17支隊伍中排名第6，表現不俗。本場比賽，UP整體實力略優於NIP，看好能贏得比賽勝利。