塑膠射出成型機大廠富強鑫15日股東會決議每股配發現金股利0.3元、股票股利0.3元，合計配發0.6元股利及股息。富強鑫目前民生家用、運動及汽車零件等產業客戶訂單能見度均看到第三季，客戶延後拉貨但未取消訂單，預期第二季營運優於第一季。

富強鑫2022年合併營收46.05億元，營業利益2.58億元，歸屬母公司稅後淨利1.59億元，EPS為1.05元，營收、獲利皆繳出創近五年新高，尤其股本較前年增加2％，全年EPS仍年增31.25％。會中通過每股配現金股利0.3元、股票股利0.3元，合計配發0.6元股利及股息，股利股息配發率57％。

富強鑫15日股東會致股東報告書提到，2022年營運受惠於汽車零件、運動器材及民生家用品等產業業績皆明顯增長，多色塑膠射出成型機營收比重提升至58％。富強鑫持續優化整體訂單接單結構，同時導入數位智能化管理效益、嚴控整體營運成本與費用。

富強鑫指出，依據目前在手訂單來看，未收到任何訂單取消的情形，主要客戶也已逐步恢復拉貨力道，將有助創造富強鑫第二季優於第一季的營運表現。富強鑫仍會謹慎面對全球通貨膨脹、升息、消費者終端需求疲軟、疫情等各項不確定性風險，進而影響各產業客戶在資本支出的投入力道與裝機的速度。

富強鑫強調，富強鑫持續拉高研發設計技術力、擴大產品線的廣度與深度、銷售區域分散策略，透過多區化業務發展助力公司業務接單良好條件，打造公司未來中長期營運基石。