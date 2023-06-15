搶炎夏消暑餐飲商機，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 自6月16日起推出了「酷熱燒烤趴」主題新菜色，包含「紅酒極汁戰斧豬」、「重慶麻辣烤魚」、「韓式泡菜烤牛攻肉」、「石板烤三色豬五花」、「冰火沙巴雍焗生蠔」、「BBQ燒烤豬肋排」等，搭配無限暢飲的啤酒以及冰火罐裝調酒，讓饕客酷涼整個夏日，平日晚間原價用餐再送下午茶餐券乙張。6月24日至7月31日，周末成人午晚餐再送半尾龍蝦乙隻，平日亦可享有平日晚餐75折優惠，每位成人最低原價1,173元起。

台北國泰萬怡酒店THE Lounge也同步推出「仲夏午夢」下午茶套餐，以綠野仙蹤為主題推出森林系的特調飲品，搭配雙口味的千層蛋糕，每套450元起。

MJ Kitchen廚藝團隊精心設計了多道精彩佳餚，提供宛如夏日慶典的美食體驗。煙燻鴨胸蜜橘沙拉融合了鴨肉的柴燒香氣和蜜橘的清新酸甜。芥末雞肉親子沙拉則結合了多種新鮮蔬菜、舒肥雞肉，搭配有著微微嗆香的芥末醬，雲朵芒果鳳尾蝦選用台灣的鳳尾蝦搭配酸甜芒果，再綴上檸檬口味的雲朵氮氣，海韻鮮美又清爽。南法香料烤魚則將新鮮的魚肉與百里香等義式香料，經過烤製後散發出迷人的香氣，海韻富足。重慶麻辣烤魚則先將魚片以麻辣醬汁醃製後燒烤，再鋪上切碎的朝天椒、花椒以及大紅袍，潑上滾燙熱油，香氣逼人又辣味十足。風格獨具的冰火沙巴雍焗生蠔，將鮮嫩的生蠔與由冰火飲品特製調配成的沙巴雍醬料，炙燒使其表面有著焦糖香氣但依舊保有生蠔的肥美甘甜。還有經典的戰斧豬和BBQ燒烤豬肋排，大口吃肉就趁現在。

6月16日至9月15日止，每位成人平日晚間以原價用餐，即可獲贈乙張周末下午茶餐券，周末午餐及晚餐餐期則於6月24日至7月31日，每位成人用餐，再加贈半尾「松露蒜蓉蒸龍蝦」，除此之外，萬豪旅享家會員再加獨家優惠，每位成人平日晚間用餐享75折優惠，老會員再享免一成服務費。

THE Lounge大廳酒吧「仲夏午夢」下午茶套餐，甜點組合推出經典的「雙口味千層蛋糕」，原味香甜且不膩口，而另一巧克力口味則是苦甜風韻並存，層層堆疊的層次口感再提供兩款口味，好不享受。套餐可任意搭配五款別具心裁的季節特調飲品，首推以Espresso製成小熊造型冰磚的「熊熊鴛鴦浴」，讓咖啡與奶茶溫柔結合，滿口濃醇。強調清甜果香的「夏日冰茶」，以烏龍茶為基底，加入蜂蜜與檸檬汁，酸中帶甜，甘甜之中又帶有清新氣息。以Mojito作為創意發想的「涼夏蘆薈飲」，加入清爽的薄荷葉以及增加口感的蘆薈粒，檸檬的鮮果酸味完美融合，帶來清爽的空氣感。「巧酥盆栽冰沙」則在沁涼的巧克力牛奶冰沙，再放上Oreo巧克力碎片，是夏日午後提振精神的甜美飲品。即日起至9月15日止，「仲夏午夢」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計。

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