藝術珠寶大師趙心綺（CINDY CHAO）與歌手張清芳攜手舉辦「一五一十．讓愛聚首」珠寶慈善拍賣會，將在明晚（16日）登場，總共有22件珠寶作品義賣，估計總價逾數千萬元，拍賣將全數捐助台灣罹患罕見疾病的兒童，即起至28日同步在光點台北舉辦攝影展，邀請15位名人與他們的子女入鏡共襄盛舉，為這場義賣會更添星光。

富邦文教基金會執行董事陳藹玲與兒子翰翰，慈母的容顏映襯她胸前的十字架珠寶胸針，閃耀聖潔光芒。（CINDY CHAO提供）

趙心綺多年來致力公益慈善，2014年與好萊塢巨星Sarah Jessica Parker共同創作的《芭蕾蝴蝶》胸針，以121萬美金落槌，收益全數捐贈紐約市立芭蕾舞團。兩年前參與在倫敦登場的Art of Wishes慈善拍賣會，打造一對以海洋配色為主的珊瑚耳環義賣，最終以30萬英磅落槌，所得捐助Make-A-Wish基金會的病童。

張清芳透露在拍照前摸了小兒子的頭，兒子非常生氣，於是小兒子嘟嘴的可愛模樣就這樣入了鏡。（CINDY CHAO提供）

趙心綺說，當時她看著自己的作品從100萬元台幣起跳，最後以近1500萬台幣落槌，眼見大家競標為善不落人後的熱情，就想著自己有天也能在台灣辦一場珠寶義善拍賣會回饋自己的家鄉，如今終於夢想成真。

富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧的祖孫三代合影，三個美麗女人的畫面賞心悅目，最讓張清芳和趙心綺羨慕。（CINDY CHAO提供）

即起同步登場的「一五一十．讓愛聚首」慈善攝影展，邀請攝影大師林炳存負責掌鏡、名製作人陳鎮川擔任活動總監，15位名人包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎、炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧、富邦文教基金會執行董事陳藹玲，以及知名球星陽岱鋼，分別佩戴CINDY CHAO珠寶與子女入鏡。

懷孕期間為了安胎臥床4個月的徐若瑄，擁著寶貝兒子Dalton入鏡，滿足愉悅的笑容，盡顯慈母之愛。（CINDY CHAO提供）

歌手庾澄慶與兒子合影時，兒子正準備出國留學，臨行前的父子合影備覺溫馨。（CINDY CHAO提供）

攝影展上陳列一幀幀親子溫馨畫面，紀錄了每一位慈父慈母的容顏，也有著「幼吾幼，以及人之幼」的象徵意涵，令人感動。其中最令人動容的是富邦文教基金會執行董事陳藹玲，她緊摟著腦部發育不全的小兒子翰翰，胸前佩戴以黑檀木打造的十字架胸針，彷彿閃耀著聖潔的光芒，呼應著陳藹玲的慈母光輝。

趙心綺考量陽岱鋼是專業運動員，為他設計了背帶扣珠寶，可揹掛在胸前。（CINDY CHAO提供）

陳藹玲多年來為了照顧小兒子翰翰，流了多少眼淚、付出無數心血，在她眼中孩子就是「上帝的禮物」、是「來自宇宙的新小孩」，因此她語重心長地說：「我們在幫助孩子的同時，也要打造一個更大的救護網，也幫忙那些需要幫忙的大人，讓他們能得到心裡的平衡、平安。」

Ella陳嘉樺佩戴十字架珠寶戒指與兒子入鏡。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO胭脂貝珍珠項鍊（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO黑白十字鑽石套戒。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO祖母綠鑽石指間戒。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO黑檀木鑽石套鍊，可拆解當胸針。（CINDY CHAO提供）

而富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧的祖孫三代合影，最讓張清芳和趙心綺羨慕。張心綺笑說，祖孫三代，三個美麗女人，畫面真的是賞心悅目，尤其當她的小孫女出生時，蔡翁美慧曾在臉書上留言「女兒的女兒最珍貴」，特別有感觸，「因為我和張清芳兩人都生兒子，沒有女兒，特別的羨慕！」

懷孕期間為了安胎臥床4個月、挨了3百多針的徐若瑄，也擁著寶貝兒子Dalton入鏡，滿足愉悅的笑容，盡顯慈母之愛。哈林庾澄慶與兒子一同入鏡時，兒子正準備出國留學，臨行前的父子合影，讓哈林特別開心。

這回趙心綺設計的22件慈善珠寶，皆以象徵「愛與保護」的十字架為主軸，少數作品更是為參與拍攝的名人量身訂製，例如考量陽岱鋼是專業運動員，不適合戴手鍊、戒指等珠寶，因此特別為他設計了背帶扣，可以把珠寶背掛在胸前。

★「一五一十．讓愛聚首」 慈善攝影展

時間：即起至6月28日

地點：光點台北2樓（台北市中山北路二段18號，鄰近中山捷運站）