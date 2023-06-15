基隆市副市長邱佩琳（右5）、宮古島市市長（座喜味一幸）15日上午共同為台琉盃賽事最後一場場地繞標賽鳴笛開賽。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

今年的台琉盃國際帆船賽15日進入最後一場場地繞標賽，基隆市副市長邱佩琳及基隆市議會的4位議員，上午特別到場為台灣選手加油打氣，並與沖繩縣宮古島市市長座喜味一幸共同登船，鳴笛宣布開賽。

邱佩琳14日下午抵達宮古島市，先拜會了與基隆締結姊妹市的宮古島市市長座喜味一幸。座喜味表示，基隆市在宮古島市市民心中，是像兄弟姊妹一樣的城市。雖然因疫情致使友好交流停辦4年，解封後今年台琉盃賽事的人數更勝以往。座喜味也透露，未來將會帶著市議員，一起參與基隆的中元祭，進行文化學習與交流，讓兩市情誼更加友好。

15日上午，邱佩琳與基隆市議員鄭愷鈴、陳宜、林旻勳、施偉政等人，以及基隆市政府民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、工策會劉錡琦總幹事，與姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯，共同出席台琉盃賽事最後一戰的會場，為台灣選手加油打氣。邱佩琳也和座喜味一幸共同登船，為最後一場的場地繞標賽鳴笛開賽。

邱佩琳表示，台琉盃帆船賽現在已不只是帆船運動的盛事，更是承載國際文化交流的平台，也是台灣和日本體育交流的重要活動。因此，基隆市政府相當重視這項海洋運動及文化觀光結合的盛事，希望未來除了帆船賽事外，也能增加更多產業、文化及觀光的交流，基隆也將持續提供更好的海洋休閒環境及服務。

施偉政、林旻勳、鄭愷玲、陳宜等議員則是表示，很開心能夠為來自台灣還有多國的選手一起加油，也希望台日關係一直友好，期待基隆與宮古島市能夠有更多的交流，也期待國際級的帆船賽事能持續舉辦。

基隆工策會總幹事劉錡琦也跟座喜味市長談到，兩市交流不僅是官方友誼的象徵，也為民間創造許多機會，期待未來雙方工商界的業者能夠舉辦相關產業會展，展開民間交流的可能，為兩市創造雙贏。