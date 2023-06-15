615警察節，新北市長侯友宜今參加戰警挺侯影片發布會時感嘆表示，治安事件頻傳，犯罪手段推陳出新，他認為除警察犧牲奉獻打擊犯罪，更要先從政府政治人物開始做起，別跟黑金掛勾，部分政治人物跟黑金掛勾，警察從何打擊犯罪？他更呼籲不該破壞警察人事制度，應隨時鼓勵警察，但現在政府都沒有做到，政府做不好就該換人做，政府沒辦法照顧警察，就讓警察出身的侯友宜照顧警察弟兄。

侯友宜今出席板橋的戰警挺侯影片活動，不少雙北的退警弟兄到場為侯加油，看到侯友宜高呼「總統好」。侯看到不少同期同學與曾經一起出生入死的兄弟，也相當感動。

侯友宜說，在場兄弟都曾跟他共患難，走過台灣治安最不好的歲月，是台灣治安的血淚史，從用短槍面對長槍、沒有防彈衣可穿，甚至同事中彈倒下，他們都沒有怕過，因捍衛中華民國、顧台灣這塊土地，是所有人的信念。

侯指出，台灣現階段面臨的大家都用意識形態分裂別人民跟警察弟兄，他也詢問現場弟兄「我們抓人過程中，有問過歹徒是哪個顏色、什麼關係嗎？」，警察只要是對的事情，就拚下去、就撩下去，不對的事情一定悍然拒絕，不對的事情改正過來，打擊犯罪只問是非，對就是對、錯就是錯。

侯友宜說，這幾年社會治安這幾年又開始轉變，詐騙手段更多、更惡劣，組織犯罪引誘青少年，在民進黨這幾年執政可講屢見不鮮，很多人都說這是警察的責任，但警察是24小時犧牲奉獻在做。

侯友宜直言，打擊犯罪最先要由政府政治人物開始做起，不要跟黑金掛勾、不要破壞警察人事制度，隨時鼓勵警察，讓警察願意犧牲奉獻，他詢問在場退警「政府有做到嗎？」，眾人都高喊「沒有」。

侯友宜說，這次他出來選舉只有一個信念，就是守護中華民國，顧台灣與金門、馬祖、澎湖人民安全，這是他出來選舉唯一目的， 讓人民在安定生活底下，永續在這塊土地成長，這不是侯友宜一人能做到，而是需要一群人有共同信念與理念的人一起走，面對外面挑戰所有我們不害怕「面對槍林彈雨我們都沒怕過」。

侯友宜更說，警察很單純，但選舉就不是這麼一回事，過程中充滿假訊息、1450側翼，很多假訊息讓明明是對的變成是錯的，假訊息讓台灣人民們更不安定、恐懼與仇視彼此。

侯友宜認為，惟有正氣力量站出來，選舉才能撥亂反正，回歸警察精神「對就是對、錯就是錯」，一起努力讓2024，因警察正氣、社會規矩、是非分明讓台灣走到正途，讓中華民國永續繁榮，和平安定走下去。