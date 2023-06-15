為緩解旅宿業房務員及清潔人員缺工，交通部日前祭出「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」、聘用每名勞工補助5000元，勞動部今天再公布「專案缺工就業獎勵試辦實施要點」，首波僅納入旅宿業的房務員及清潔人員，只要是特定對象失業勞工至該行業從事相關工作，最多每月可領1萬3000元、12個月，最多達15萬6000元。

專案缺工就業獎勵試辦實施要點指出，失業勞工需先領有「缺工就業獎勵推介卡」，為如中高齡、高齡者等特定就業對象全時受僱每人每月核發1萬元、部分工時受僱每人每月核發5000元；非屬特定就業對象勞工僅限全時受僱，每人每月核發6000元。如果勞工受僱在特定地區就業，則全時勞工每人每月再加發3000元、部分工時受僱每人每月則加發1500元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，專案缺工就業獎勵試辦實施要點為期1年、預算匡列10億元，目前首波納入為旅宿業。

依要點指出，適用條件為「經中央目的事業主管機關向勞動力發展署提送的旅宿業房務員、清潔人員專案求才職缺，且雇主於台灣就業通網站刊登專案求才」，且薪資於「台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市」月薪需達3萬元以上，其他地區薪資需達2萬8000元以上為限。旅宿業特定地區則包括花蓮縣等16縣市。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷提及，除了旅宿業外，餐飲業也提出缺工，也已與相關部會完成會商，預定將納入下波的缺工行業中。