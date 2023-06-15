豆漿是許多人早餐必備飲品，但你對它的營養知多少？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，豆漿不只富含蛋白質、低卡低碳水，且多為植物性脂肪不含膽固醇，特別適合心血管疾病族群。除此，許多人聽聞喝豆漿容易得乳癌，醫師更舉研究指出，其不僅能降低罹患乳癌風險，對預防攝護腺癌、肺癌也有幫助。

醫師蔡明劼在臉書專頁發文，說明豆漿4大好處。首先是富含蛋白質，醫師表示，無糖豆漿蛋白質含量約佔總熱量的40％，比牛奶高出許多；且黃豆屬於完全蛋白質，能滿足人體的9種必須氨基酸。無論在增肌或減脂，豆漿都是很好的蛋白質來源。

其次是擁有適量好脂肪，蔡明劼說明，豆漿的脂肪約佔總熱量的40%，皆以不飽和脂肪酸的植物性脂肪為主，由於不含膽固醇，尤其適合高血脂、心血管疾病疑慮族群。

再來是低卡低碳水，蔡明劼表示，豆漿的碳水化合物只佔總熱量的20%，喝250ml的豆漿，熱量還不到100大卡，是減重減脂的好幫手。另外，黃豆本身的膳食纖維亦有助胃腸保健。

最後是有助防癌，蔡明劼表示，時常聽聞喝豆漿容易得乳癌的說法，事實上，根據2023年一篇統合分析顯示，比起攝取最少大豆異黃酮者，攝取較多者罹患乳癌的勝算比（Odds Ratio）是0.71。也就是說，增加大豆異黃酮的攝取量，可能有助於降低罹患乳癌的風險。

另一份2020年針對中國華人的統合分析也發現，每增加10mg大豆異黃酮，即約攝取100ml的豆漿，罹患乳癌的風險會下降3%。蔡明劼表示，從上述醫學證據可知道，喝豆漿不僅不會增加乳癌風險，反而還有預防乳癌的好處。

除了預防乳癌外，蔡明劼也提到，根據2022年的一篇統合分析，總共收錄了81個前瞻性研究，結果顯示，攝取較多豆漿的族群，其癌症風險下降10%；每天多攝取25公克的黃豆，即約為一杯250ml豆漿，可以下降4％的癌症總體發生率，尤其在攝護腺癌、肺癌方面特別顯示出差異。

最後，蔡明劼提醒，豆漿也不是喝越多越好，根據梅約診所建議，每天可適量攝取1～2份的大豆製品，每份大約就是250ml的豆漿。