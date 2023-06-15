日本職棒推薦賽事 : 6/16 (五) 17:00，羅德海洋@橫濱海灣之星

傳奇球星井口資仁2017年在羅德結束球員生涯後，隔年馬不停蹄接下總教練重任，但過去5個賽季有3年戰績位於B段班，帶隊功力飽受質疑。羅德本季由有旅美經歷的吉井理人接任總教練，雖然球隊投打成績不算出色，但在吉井理人靈活的調度下，羅德目前暫居洋聯榜首。羅德本週末將造訪橫濱海灣之星，橫濱在洋砲奧斯丁(Tyler Austin)歸隊後，打線漸趨完整。羅德投手群面對橫濱的強勢火力，必須要有超水準的表現才有機會搶下關東內戰的勝利。

羅德過去幾季都採用三洋砲，本季打線上只有波蘭柯(Gregory Polanco)一名洋助人，長打火力較往年遜色不少，團隊全壘打數36支在洋聯敬陪末座。而當年皆以第一指名進入球隊的安田尚憲與藤原恭大本季打擊成績都有長足進步，如兩人能持續成長，新生代的本土打線搭配堪用的洋砲，羅德攻擊端仍後市可期。

橫濱擁有央聯最完整的打線，開路先鋒關根大氣打出生涯年，上壘率高達0.377，老將宮崎敏郎手感持續發燙，得點圈有人時打擊率0.410是生涯最佳紀錄，而休賽季參加WBC經典賽的主砲牧秀悟雖然季初狀態不佳，但經過一個月的調整已逐漸找回進攻感覺，目前以40分打點暫居央聯之冠。打線兇悍的橫濱本季團隊場均得分4.11分，是聯盟中唯一突破4分的球隊。

系列賽首戰先發投手組合預計是羅德的西野勇士對上橫濱的包爾(Trevor Bauer)，育成選手出身的西野勇士近年都擔任後援投手，本季因羅德先發投手傷兵過多被拉進輪值救火，出賽8場拿下6勝2敗，自責分率2.61、WHIP值1.01，穩定的投球表現是羅德本季戰績能大躍進的原因之一。因性暴力醜聞遭到MLB禁賽的前賽揚獎投手包爾，本季以4億日圓天價加盟橫濱，但包爾並未將過去的實績複製到日本職棒，本季表現跌跌撞撞，5月面對巨人與廣島時，連續2場丟掉7分，雖然近期改變配球策略後表現略有回升，但挨轟率仍過高，HR/9值高達2.5，並未展現應有的壓制力。

雙方先發投手是羅德佔有優勢，但橫濱近期專打強投，上周末面對歐力士的山下舜平大與宮城大彌，橫濱分別打下4分及8分，西野勇士要封鎖狀態出色的橫濱難度不小。而羅德進攻端近期不穩定，洋砲波蘭柯6月只打出1分打點，中心打線清壘能力堪慮，因此筆者看好進攻更為強勢的橫濱能搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。