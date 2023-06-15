旺矽2022年合併營收74.39億元、年增14.3％，營業利益12.43億元、年增達53.91％，配合業外收益1.97億元挹注，歸屬母公司稅後淨利12.13億元、年增達74.91％，每股盈餘12.89元，全數改寫新高。毛利率45.81％、營益率16.71％，分創近6年、近11年高。

展望2023年，旺矽總經理郭遠明表示，半導體產業短期雖面臨終端庫存調整，中長期而言仍將持續成長，探針卡的未來成長前景在此趨勢下值得高度期待。旺矽將持續專注於提高自身產品的服務品質與競爭力，目標取得更高的企業獲利，為股東創造更高投資價值。

旺矽董事長葛長林會後受訪時表示，公司落實多元化佈局策略，同時掌握懸臂式（CPC）、垂直式（VPC）及微機電（MEMS）探針卡等產品，並持續開發周邊技術。由於應用觸角廣泛、接觸客戶面向多，可彈性即時因應客戶需求，使營運無論淡旺季都能維持平穩表現。

葛長林認為，晶片成為全球各國的競爭資源，未來10～20年需求將持續向上，進而帶動對探針卡需求成長，且價格將越來越貴，也面臨更多挑戰。由於探針卡需要強大的研發實力，進入門檻高，公司將持續強化技術優勢，預期今年營運在逆風中仍可維持穩定成長。

旺矽首季歸屬母公司稅後淨利2.8億元，季增16.58％、年減8.43％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘2.98元。公司預期營運已於首季落底，第二季營收可望季增個位數、優於去年同期，希望下半年優於上半年，使全年營收維持個位數成長、再創新高。