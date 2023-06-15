卜蜂2023年營運目標，預估飼料及加工性熟料預估銷售量將達65萬噸、農畜牧肉品預估銷售量將達14萬噸、消費食品預估銷售量將達5.7萬噸。

卜蜂投資腳步未停歇，繼續在台投資肉品、蛋品生產加工業務及自動化飼料，其中雲林飼料廠已在去年第4季投入產量，市場占有率將由16%增至20%。卜蜂自動化雞隻電宰、加工場位在南投，並參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。

卜蜂目前正積極開發多項中式料理、異國料理及蛋品，如十三香鹹酥雞、脆皮德式豬腳、塔香三杯豬腳、瑪莎曼咖哩雞肉、韓式辣炒豬肉燴飯、日式炸蛋燒、泰式甜辣虎皮蛋、洋菇野菜歐姆蛋等，讓消費者以更方便簡單的方式隨時隨地享用美食。

而針對高蛋白質飲食需要及風潮，擴大開發更多味雞胸肉沙拉如歐風咖哩、普羅旺斯、松露菌菇等產品，並擴大各通路銷售市佔率。