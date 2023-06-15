車輛受損無法行駛。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮昨（14日）晚上9時5分，1名47歲陳男駕駛營業用大貨車行經蘇花改104.2公里處北上車道時，疑似過彎不慎自撞隧道牆壁，導致車輛受損無法行駛，拖吊車於晚上10時38分將事故車輛拖離，即恢復正常通行。自撞畫面曝光後，網友笑稱「穿牆術嗎？」、還是哈利波特裡的「九又四分之三隧道」。

警方表示，疑似天雨路滑，陳男駕駛大貨車過彎時不慎自撞隧道牆壁，所幸陳男沒受傷，酒測值為0；因車頭撞上隧道內轉彎處牆壁，導致車輛受損無法行駛，警方到場後立即實施交通管制措施，於晚上10時38分用拖吊車將事故車輛拖離，即恢復正常通行。

自撞畫面在網路上曝光後，不少人說那段路設計不良，地面真的很滑，尤其是下過雨後的路面要更小心；有不少網友笑稱是「穿牆術嗎」、還是哈利波特裡的「九又四分之三隧道」。警方呼籲，駕駛車輛行經彎道應減速行駛，以維護用路人行車安全。