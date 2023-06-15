彰化縣文化局將於暑假期間舉辦「彰化兒童藝術節」，邀請親子一同規畫充滿文化藝術氣息的暑期活動。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣文化局將於暑假期間舉辦「彰化兒童藝術節」系列活動，今天邀請台北表演藝術中心團隊演出「搖滾兒歌－呼叫！夏天戰隊」精選橋段，強調已安排國內8個優質演出團隊，將於暑假期間在員林演藝廳售票演出，提供親子規畫暑期文化藝術洗禮活動。

彰化縣長王惠美指出，今年彰化兒童藝術節將於7月22日至8月26日在員林演藝廳登場，並將在8月5日於員林演藝廳戶外廣場舉辦「I FUN 起步走」開幕活動，由魔梯形體劇場、貓頭鷹兒童實驗劇團演出，還有親子闖關、文創市集等活動，現場消費滿額還有機會獲得精美小禮物。

彰化兒童藝術節系列活動邀請演出的8個團隊包含魔梯形體劇場、貓頭鷹兒童實驗劇團、飛人集社劇團、風神寶寶兒童劇團、台北表演藝術中心、Dot Go劇團、萍蓬草兒童劇團、童歡藝術有限公司。

系列活動中還有免票入場「長大的那一天」光影特展，於7／19至8／5在員林演藝廳展覽室，展示飛人集社劇團「一睡一醒之間」系列三部曲戲偶，觀展者可一窺曾巡迴演出過法國、西班牙、日本、新加坡、台灣北中南各縣市等地的戲偶本尊，現場還有小影偶手作區、光影面具互動區，好看又好玩。

文化局表示，彰化兒童藝術節「好劇童樂會、藝童體驗營」票券不限張數可享早鳥75折優惠，購票達15張亦享團體票8折優惠，另憑票券至藝文店家消費即享有一票雙享優惠及折扣，對於藝文展演活動有興趣的觀眾可預先規畫暑期活動，並關注該局網站及臉書最新消息。