聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布6月暫不升息，以觀察一年多來政策緊縮效果。

雖然聯準會升息按下暫停鍵，陳昱嘉指出，點陣圖顯示利率仍可能往上走，且美國聯準會主席鮑爾再次提到往後決策視經濟及通膨發展而定，這兩件事均暗示聯準會有繼續升息的可能，因此市場解讀這次聯準會決策為「鷹式暫停升息」。

陳昱嘉表示，他對這次聯準會決策並不意外，星展集團預估，聯準會7月會再次升息1碼，7月過後，也有升息的可能性，但何時升、升多少，現在講還太早；聯準會將以經濟數據作為決策依據，如果經濟沒有顯著衰退壓力、就業市場不錯，通膨維持高檔，就可能採取升息措施。

陳昱嘉補充，聯準會去年以來大幅度升息，現在要密切關注升息的影響程度，因此決策須保有更多彈性空間，以觀察經濟數據、就業市場變化；除此之外，高利率環境加上銀行放款態度趨緊，金融情勢緊縮也將壓抑經濟活動。

雖然金融環境趨緊，陳昱嘉表示，美國就業數據表現不錯，經濟即便衰退，也是溫和衰退，是聯準會官員所期待的「軟著陸」；有鑑於此，市場不再期待今年會降息，預期心理的調整也為美元提供支撐力道。

根據星展集團預測，美國聯準會應於明年下半年開始降息；估今年美元指數在102至106的區間內波動，第3季因有升息題材支撐，可能達106，而後回檔整理。