成衣廠儒鴻（1476）15日召開股東會，會中通過營業報告書、財務報告以及每股配發17元現金股利。董事長洪鎮海指出，受惠於產品ASP維持水準，且匯率有利以及對客戶調價成功，今年上半年毛利比去年同期好。而在新客戶帶動下，第3季應可逐漸恢復2021年的水平約80％，明年上半年應可回到2021年有幅度成長的軌道。

而從紡纖產業景氣來看，洪鎮海認為，明年上半年景氣應可明確恢復成長。

洪鎮海認為，由於去年終端客戶重複下單，全球部分品牌商還在去化庫存中，對紡纖廠衝擊較大的是以中低價位產品為主的生產商。

不過，洪鎮海指出，儒鴻主要以高值化產品為主，衝擊較小，而下半年的訂單、價格近期已經談得差不多。

洪鎮海也在15日的股東會後，拋出明年股東會後退休交棒的震憾彈；洪鎮海指出，他早已安排好退休接班規畫。明年儒鴻股東會將進行董事改選，屆時新董事會將選出下一任董事長。

儒鴻去年增設副董事長一職，當時即盛傳該職務是為了接班做準備，也因此，現任副董王樹文是儒鴻下一任董座呼聲最高人選。

具有美國加州州立大學洛杉磯分校會計、財務雙碩士的王樹文，也具備美國會計師資格、曾服務金融業，在進入儒鴻後，在洪鎮海一路栽培下，曾當過他的特助，也曾到越南廠負責新廠建置與生產，外派長達10年的時間表現優異，無論產線的建立、技術的提升，皆有很大貢獻，洪鎮海對他讚譽有加。

至於退休之後的計畫，洪鎮海表示，準備要當農夫，退休後打算種種稻、果樹、拔拔草，「我要專心種田」。

儒鴻也定於今（15）日除息，除息參考價470.5元；而儒鴻15日一開盤就跳空以479元開出，快速完成填息後，股價就維持480元以上高檔震盪，最高來到495.5元。