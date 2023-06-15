搶「618購物節」商機，台北喜來登推出「618盲盒住宿專案」每晚6,180元起，拚手氣最高可享免費升等至價值22,000元的卓越套房，再享翌日雙人早餐，6月16日至7月18日限量開賣。館內7大人氣餐廳則推美食外帶54折起，6月18日起限時7天於官方inline購物車線上開搶，米其林二星請客樓招牌湯品「砂鍋一品雞」、辰園「廣式片皮鵝3吃」以及「蒲燒鰻魚飯」、「乾式熟成帶骨肋眼」、「海鮮拿坡里比薩」等異國料理一應俱全，最低1,280元起，取餐日從6月20日至6月25日。

台北喜來登「618盲盒住宿專案」一泊一食不限平假日每晚6,180元起，保底入住「豪華客房」房型，再拚「天選之人」價值三倍跳，直接住進價值22,000元的卓越套房並享翌日早餐兩客，還可免費使用館內三溫暖、健身房與泳池等設施，入住再送每房歡樂包乙包，盲盒內尚有首席客房、主管客房等兩款房型等待賓客試試手氣。專案入住時間為6月18日至8月31日。

連假在家不開火、一指點擊就搞定，台北喜來登精選9款人氣外帶美食，館內兩間米其林餐廳均推出超值快閃品項，二星餐廳請客樓首推「主廚推薦組合餐」，內含砂鍋一品雞（半隻）、香酥排骨、蛋炒水蓮菜，原價3,480元，快閃價2,480元、下殺71折。餐盤推薦辰園則端出廣受老饕喜愛的「精選廣式片鵝」，可享黃金片皮鵝捲餅、脆皮鵝腿、香滑鵝骨粥三種吃法，原價5,280元，快閃價4,280元、下殺81折，「精選粵菜組合餐」則可享粵式燒味三拼（蜜汁叉燒、冰梅鴨腿、青蔥油雞）、辰園海味一品煲、蒜炒芥藍、荷葉糯米雞等餐廳招牌菜色，原價4,380元，快閃價2,999元、下殺68折。

異國料理樣樣俱全，安東廳「美國頂級30天乾式熟成帶骨肋眼」搭配炒野菇、花椰菜及烤馬鈴薯享77折、現省千元。桃山「蒲燒鰻魚飯個人套餐」醬濃肥嫩、火烤噴香的白鰻，搭配香滑蒸蛋、味噌湯與時蔬，每份1,200元。喜愛南洋風味的也有SUKHOTHAI「泰好吃端午快閃餐」超厚月亮蝦餅、辣味脆皮雞、魚露四季豆與下飯良伴紅咖哩牛等，優惠價1,999元滿足小家庭味蕾。比薩屋義式餐廳「仲夏情迷比薩屋精選組合餐」享受現烤香檸鮮蝦扇貝海鮮比薩、舒肥36小時香草牛小排8oz以及小水牛莫札瑞拉搭百香芒果沙拉，現享61折優惠。另外不可錯過CP值最高的「咖哩奶油黃金蟹＋低溫爐烤美國帶骨牛小排」，只要1,280元即可享受生猛黃金蟹與鮮嫩牛排雙搭組合。