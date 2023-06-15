漫威第五階段影集《秘密入侵》即將上線，這也是繼去年《女浩克》後漫威再次推出新影集。14日《秘密入侵》舉行記者會，主演及製作人皆出席受訪，山繆傑克森、奧莉薇雅柯爾曼、艾蜜莉亞克拉克、唐其鐸等人，幾位主演在記者會互相幫彼此接話甚至開彼此玩笑，套句山繆傑克森說的：「我希望每一次拍片都是這麼快樂，拍片就像我的遊樂場。」

山繆傑克森在好萊塢是出了名的「髒話大王」，國外有網友幫山謬節錄他在每一部電影中講髒話的次數，此次被問到在漫威宇宙不能在擔綱髒話大王，會不會很失望？只見他愣了一下說：「不會啊！」而事實上，他曾在其他漫威電影中講髒話，只是被剪掉了，不過顯然他本人毫不在意。

這是山繆傑克森第13次在漫威宇宙演出尼克福瑞，從綠葉晉身主演，山繆傑克森當然感到開心，還說自己已經把全劇看完了。但他也直言：「尼克這個人，你越了解就越不喜歡他；我越了解他我就越喜歡他，像撥洋蔥一樣。」導演也補充，「尼克有他自己的超級能力，但不是那種『超能力』，他在《秘密入侵》裡嘗試找自己，找回人性的一面，這值得讚揚。」

奧莉薇雅柯爾曼加盟漫威演出「全英最危險女人」《秘密入侵》劇照。（DisneyPlus提供）

《秘密入侵》這次找來奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼參與演出，奧莉薇雅在演藝圈出名的爽朗，主持人要求她介紹自己飾演的角色，奧莉薇雅緊張到吃螺絲，在當下數度向山繆傑克森使眼色，後來山謬出手幫她解圍，並表示：「奧莉薇雅在電影中飾演全英國最危險的女人，你不會想惹她！」語畢令奧莉薇雅感動的說出：「我愛你，山謬。」山謬則呵呵笑回應。

奧莉薇雅被問及，為何在此時加入漫威？奧莉薇雅大笑表示「不是我選擇加入漫威，是漫威選擇了我」，更補充她只要看到漫威有新作登場便會打給經紀人希望有機會可以參與「經紀人大概是受夠我了，但我也總算如願加入。」

艾蜜莉雅克拉克加盟漫威演出神秘角色《秘密入侵》劇照。（DisneyPlus提供）

這次新加入漫威的還有曾於《冰與火之歌：權力遊戲》飾演「龍后」大紅大紫的艾蜜莉亞克拉克，對於首次加入漫威大家庭，她興奮表示：「天啊！光是可以跟在場這裡的任何一個人合作都值得，更何況是跟這麼多優秀演員一起」，另外她也再次提及劇組的好氣氛，她用「這是我待過最幸福、最快樂、最可愛的劇組！」