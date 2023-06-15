金城鎮代表翁裕凱(左)還另贈送一批粽子慰勞員警，也提早歡慶端午佳節。(圖／金城分局提供)

金城分局警友會主任任奕勳(一排中)偕同榮譽主任李鍾靈(一排右二)，一同於牛排店內招待警察人員享受牛排盛宴。(圖／民眾提供)

為感念波麗士大人維護治安之辛勞，加上端午佳節也即將到來，金門各界今（15）日歡慶警察節，相繼前往警局慰問、致贈應節禮品、粽子等，祝賀警察節快樂！還有知名連鎖牛排業者大方招待警察人員至店內享用美味牛排，讓平日執勤嚴謹、打擊犯罪的阿sir們可以好好放鬆一下。

今日上午金城鎮長李誠智特別率鎮公所各主管、各里長、代表會主席及各鎮民代表前往金城分局表達慰問之意，致贈慰問品並祝每位辛勞執勤的警察人員，警察節快樂！另金城鎮代表翁裕凱還另贈送由南門里長鄭岳易結合社區及莒光志工隊手工包製的一批粽子慰勞員警，也提早歡慶端午佳節。

此外，金城分局警友會主任任奕勳偕同榮譽主任，同時也是孫東寶牛排店的負責人李鍾靈，一同於牛排店內招待警察人員享受牛排盛宴。任奕勳表示，警察人員及協勤民力平日犧牲奉獻、辛勞得力，才能讓地區安居樂業，在這特別的日子中用一定要用行動支持他們，該對他們說聲：「有你們真好，辛苦了！」。

金城鎮長李誠智則說，警察同仁在端午節期間，依舊需要輪班執勤、堅守崗位，目的就是為了保障民眾生命、財產之安全，而警察平日致力於治安、交通的維護及為民服務工作，不遺餘力，令人敬佩。

金城分局長方子欽也特別率分局幹部代表及所屬員警感謝各界的美意，方子欽表示將此來自社會的認同，轉換成維護社會工作的能量，持續奮力在維護社會治安及交通安全工作上，以期許能在警民通力合作下，讓社會能夠安居樂業。