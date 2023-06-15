客委會14日在縣府4樓會議室召開全國客家會議首場分區會議，簡報說明次期國家客家發展計畫架構，並座談廣泛蒐集對於未來客家發展的具體意見。

會議昨天在苗栗縣政府4樓會議室舉行，由客委會副主委范佐銘主持，客委會綜合規畫處長吳克能、語言發展處長孫于卿、藝文傳播處長廖美玲、產業經濟處長陳瑞榮、客家文化發展中心副主任吳德棋、縣府秘書長陳斌山、文觀局長林彥甫、客家事務科長湯惠琴列席，同時邀請諮詢委員、教師、寺廟主任委員、藝文團體理事長、休閒農業區幹部、企業界、陶藝界、幼兒園長、校長等人參加。

會中，由縣府文觀局科長湯惠琴簡報說明地方客家發展事務推展情形，客委會綜合規畫處長吳克能簡報說明次期國家客家發展計畫架構，並舉行座談交流意見。

湯惠琴簡報指出，苗栗縣客家人口約佔62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府積極營造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗，並配合客委會推動相關客家發展計畫，督導各局處全力將客家元素融入業務，跨局處合作、公私協力推動客語為通行語，推廣傳承客家文化。

苗栗縣111年客語評核成效榮獲優等，蟬聯全國五連霸，今年除縣府獲得全國唯一的縣市政府組優等，另有8個公所獲得鄉鎮市公所組優等及5個公所獲得佳等，總獎勵金1610萬元，全國第1。

推動本土語文客語課程亦成績優異，國小學童選修客語概估覆蓋率達86.81％、公教人員通過客語認證比率皆為8個受評縣市中第1名，另外各項活動會議舉辦使用客語獲滿分肯定，尤其銅鑼鄉中興國小附幼、公館鄉木偶幼兒園為全國唯二全客語教學幼兒園等，讓客語自然融入教育，進而走進家庭生活，未來縣府將更加煞猛打拚，讓更多人加入講客行列，展現客家力。

客委會綜合規畫處長吳克能簡報說明，次期國家客家發展計畫架構總體目標包括：1、強化通行語能量，建立客語友善環境；2、厚植客家文化力量，建構台灣多元文化；3、推動客庄社區經濟，維護地方景觀風貌；4、尊重多元族群社會，深耕全球客家網絡。期望未來：1、共下講客：突破族群與地域藩籬，推動客語成為社會通行語言；2、展現客家文化：國家紀念體系、重要慶典儀節及藝文活動適時融入客家語言；3、多元學習客語：充實客語師資，推動客語向下扎根，拓展數位科技應用；4、客家風華再現：保存客家文資，維護客庄景觀風貌。