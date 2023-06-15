歐盟為了公民免於這種技術的危害、而提議的法律修改，可能會與部分歐盟國家的立場產生衝突。

此外，關於OpenAI的ChatGPT技術獲得快速和廣泛的採用，已經引起包括馬斯克(Elon Musk)、OpenAI的Sam Altman，和頂尖AI科學家發出的潛在風險警告。

該法案的發起議員Brando Benifei說：「儘管大型科技公司對自己的發明發出了警告，但歐洲已挺身而出，對人工智慧開始構成的風險提出了具體回應」。

歐盟的議員們還希望，任何使用生成式工具的公司能夠揭露受版權保護的材料，這些材料被用來培訓公司的AI系統。例如像ChatGPT這樣的系統必須揭露由AI生成的內容，以協助區分所謂的深度偽造的影像和真實影像的差別，並確保防止出現非法的內容。

微軟和IBM對歐盟的最新作法表示歡迎，並期待能更進一步完善草擬中的法案。

歐洲議會必須與歐盟國家商討相關細節內容，以便讓草案進行正式的立法。