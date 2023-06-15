花蓮縣政府斥資8000萬元執行「智慧站牌3.0」計畫，400座公車智慧站牌啟用不到3個月，竟傳出多座站牌出現故障及搶修狀況，且班次資訊不清楚，設計不智慧，引起質疑。縣府建設處表示，將委請維管廠商盡快處理受損部分，並滾動式檢討調整以符合民眾使用需求。

時代力量立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元今天到公車中華路站，視察智慧站牌提出多項缺失，要求縣府檢討調整，更符合使用者需求。（羅亦晽攝）

立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元指出，縣府3月宣布「智慧站牌3.0」啟用不到3個月時間，便接到許多陳情，經觀察分析發現許多站牌分別出現螢幕龜裂，電線裸露，燈箱生鏽、碰撞凹痕及水漬髒痕，黑屏等問題，認為「8000萬元的智慧，故障搶修缺失多」。

黨部主委紀岳良則以「中華路站」智慧站牌為例，他說，站牌螢幕電子紙已嚴重烙印，導致整體資訊相當混亂，且民眾只能被動等待站牌顯示班次資訊，不能互動查找，難怪一旁貼出許多密密麻麻的紙本資訊，質疑智慧站牌是否真的智慧，「不是丟8000萬元就說站牌很智慧」。

時代力量花蓮黨部今到公車中華路站視察智慧站牌，發現站牌顯示的資訊混亂不清，以致外國乘客需特別上前詢問司機班次資訊。（羅亦晽攝）

「智慧站牌根本沒用，看都不想看！」長期在中華路站搭公車的陳姓老翁說，每次想看最新班次卻只能等系統慢慢跑，當在螢幕看到欲搭乘的班次時，公車卻已離開，所以他都去轉運站拍時刻表來對，認為智慧站牌應顯示3個小時內的班次才有意義。

對此，縣府建設處交通科長張筱雲解釋，市區有14座智慧站牌為2019年中華電信向經濟部智慧城鄉提案設置；2020年縣府利用花東基金在各鄉鎮共建置13座示範智慧站牌及5座智慧候車亭，2022年至2023年建置400座智慧站牌，不過考量設置地點及受眾等條件，以LCD或電子紙方式呈現。

張筱雲說，中華路站的智慧站牌為2019年設置，電子紙翻頁時會產生疊影並非烙印，且停靠該站班次多，因此才會在旁提供紙本資訊供民眾快速查找；至於其他智慧站牌損壞部分，將請廠商盡快處理。

針對民眾認為智慧站牌「不智慧」部分，建設處長鄧子榆允諾將滾動檢討調整，包括路線圖等資訊顯示及雙語化等，讓民眾使用更方便。