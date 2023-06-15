王品集團今天舉行股東會，通過新任董事改選，包括陳正輝、蘇國垚續任，以及新提名的樂恆投資公司代表人陳渝媃，也就是陳正輝的二女兒。

新任獨立董事4人分別為國立政治大學商學院副院長邱奕嘉、中信法律事務所主持律師吳紹貴、勤敏會計師事務所持會計師簡敏秋及前台灣飛利浦董事長兼總經理陳百州。

王品表示，新任獨董具備專業背景及深厚產業經歷，期待借重產業先進知識與素養，提升公司營運管理、經營績效。同時，王品感謝已退休副董事長李森斌、原獨董紀政及吳念真多年來對王品集團的扶持與指導。

針對外界猜測，陳正輝是否將為女兒鋪一條接班的路，他先前已回應，「現在沒有規劃」，董事的安排是為了股權的承接，以股權的永續性支持專營經營團隊，成為後盾，未來公司營運仍會以專業團隊作為主要經營決策的依據。

根據年報資料，陳正輝目前持股王品3801張，持股比率4.94%，代表人為陳渝媃的樂恆投資公司持股約2737張，占比3.56%，合計陳正輝家族持股約8.5%，為最大股東。