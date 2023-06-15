減輕通勤族負擔的TPASS月票今天開賣，總統府祕書長林佳龍指出，中央地方攜手共同實現政策，讓國人享有更便利的綠色智慧生活。隨著疫後新生活，國門大開帶來的觀光熱潮，未來也許可以發展出「一卡台灣通」，讓來到台灣的國際觀光客搭乘整合多元載具的綠色運輸系統，暢遊全台灣！

林佳龍表示，11個縣市，7種運具，包括鐵路、捷運、輕軌、國道客運、市區公車、渡輪、公共自行車皆可行，一張卡「嗶」多元公共運輸工具，還能省荷包的TPASS實體票卡及加值購買服務，從今天開始販售。

總統府秘書長林佳龍。(資料照)

他說，舉凡台鐵、各大捷運站、四大超商以及客運都買得到，7月1日正式開通使用，大家可以精算通勤費用，選擇最適合自己的方式。很高興，他從台中市長到交通部長的政策，再到新北市長候選人的政見，經過多年的努力，現在成為全民共享的政績！

林佳龍表示，2015年，他在台中市長任內，推動「MR. B＆B複合式公共運輸」，結合捷運(Metro)、台鐵(Rail)、公車(Bus)及公共自行車(Bike)等運具的相關建設，讓複合式的大眾運輸網得以落實在中彰投苗都會區落實。

他說，2019年，他在交通部長任內，也持續推動整合觀光產業的食宿遊購行推動「Taiwan pass」的規劃，這對國際觀光旅客非常重要！台灣鐵道有豐富的文化，台鐵、高鐵、捷運、輕軌，甚至糖鐵、阿里山火車等，都是鐵道文化的一部分，之後打造成旅遊生態圈，形成鐵道的產業鏈。

林佳龍認為，無論是國內、國際旅客，若選擇鐵道作為主要交通工具，透過轉乘通票，再串連各種通具，相信旅程會更加舒適、簡單及便利。

他在去年投入新北市長選舉期間，與當時台北的陳時中、基隆蔡適應、桃園鄭運鵬四位市長候選人，共同提出「1200首都通」的首都圈交通月票，跨域合作政見。

他說，雖然過程中接受許多看衰的批評與指教，但是，很開心近期看見中央地方攜手共同實現政策，讓國人享有更便利的綠色智慧生活。透過綠色運具使用，還能朝向淨零碳排的目標邁進，實現人本、安全與綠色交通的台灣願景。

林佳龍強調，交通好、經濟發展就會好、生活品質跟著好。隨著疫後新生活，國門大開帶來的觀光熱潮，未來也許可以發展出「一卡台灣通」，讓來到台灣的國際觀光客搭乘整合多元載具的綠色運輸系統，暢遊全台灣！