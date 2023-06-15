一名男子觀察到日本人雨傘偏好素色，大約有8成人拿透明傘，上網發文問原因，網友表示透明傘較不會擋住視線，方便看路，最大優點就是價格便宜，即便遺失也不會覺得心疼。此外也有其他網友發現，日本人戴的口罩、上班穿的衣服都是以白色系為主，整體搭配很有一致性。

原PO昨（14）日於PTT八卦版指出，最近無聊在網路搜尋東京街景影片，發現片中的日本人在下雨天，幾乎都是撐透明雨傘，其它五顏六色的顏色很少，大多以素色為主，反觀台灣人喜歡買各種花色，他問是不是日本人很喜歡透明傘？

貼文曝光，網友分析透明傘的優點，「透明傘不會擋到視線，滿好用的」、「看路方便」、「傘可以順便當防身器材，透明好看清前方」、「他們口罩也都戴白色」、「好搭配啊！他們感覺就是大家都一樣，口罩白色，上班族襯衫白色，連其他淺色都少見」、「便宜的傘啊！日本人的雨傘就是拋棄式的概念」。

根據《香港01》報導，日本人對透明傘情有獨鍾有3原因，包括減少和他人碰撞機率、穿衣好搭配、便宜，就算不慎遺失也不心疼。