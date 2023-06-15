縣長鍾東錦（右三）等人聽取說明。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府日本參訪第3天，前往橫濱市政府交流如何「智慧利用再生資源」在市民生活，橫濱市政府及駐日代表處橫濱辦事處也相當重視此次交流活動，包含駐日代表處橫濱辦事處張淑玲處長及橫濱市議會橫山正人議員皆蒞臨現場。

縣長鍾東錦指出，橫濱市身為人口接近400萬人的大型城市，運用智慧城市運用經驗，一定有許多值得學習之處，也特別叮囑此次與會的施政團隊認真參與。

本次內容主要針對2050淨零碳排所制定的施政方針，包含節能、再生能源、引入高效能熱源設備、廢棄物資源回收及鼓勵個人和企業參與等五大面向進行經驗分享。

工商發展處處長詹彩蘋也特別針對屋頂型太陽能設置推動方式，儲能設施設置地點法令規範，以及近期國人關心太陽能板是否影響微氣候等問題請益橫濱市政府執行經驗，橫濱市政府也針對問題逐一回覆，包含太陽能板設置成本的控管、建築結構的規範以及儲能設施需特別留意消防安全等執行面向。

詹彩蘋表示，綠色能源的應用已然成為未來趨勢，透過不斷的與先進城市交流請益，將可以促使未來苗栗縣推動綠能，以達2050淨零碳排的政策目標。

參訪適逢橫濱市政府辦理韓國周活動，橫濱市政府特別邀請鍾縣長參與開幕活動擔任嘉賓，並由駐日代表處橫濱辦事處張淑玲處長建議並邀約舊山線鐵道自行車特色與橫濱市鐵道簽署「台日友好交流合作」實施雙方互惠，讓雙方共同推動地方特色交流及發展！

下午縣府團隊馬不停蹄趕至富士養鱒場，眾所皆知富士山下自然條件優渥，水質豐沛水質佳，與南庄地區鱒魚養殖產業均遠近馳名，由場長阿久津哲也帶領縣府團隊實地參觀養殖場，逐一說明養殖場如何透過控管水溫、氣溫、水質及養殖數量提升鱒魚品質及產量。

過程中縣長鍾東錦、農業處長陳樹義及縣府團隊也踴躍提問，包含常見疾病與預防方式、飼料配方、育種及孵化流程、取卵及如何提升成功機率，場長也逐一說明如何以水源控管方式阻絕病菌、以人工日照方式調整產卵時間，並透過養分補充及提收取卵技術提升鱒魚孵育數量及品質，而面對不斷增加的養殖成本，養鱒場已著手研究如何減少魚粉以及養殖用電使用提升產業競爭力。此趟實地的見學，讓考察團隊獲得許多寶貴的經驗。