安妮全英文演說獲得一片好評。（攝影黃天仁、伊林娛樂提供）

安妮（左）與親妹Lena感情要好。（攝影Beck、伊林娛樂提供）

34歲來自俄羅斯的伊林藝人安妮，日前受邀到第2屆「TEDxLinkou」演講，她提到13歲時感染會致命的腦膜炎球菌的重病，她在醫院昏迷4天，病情相當不樂觀，醫院告知家人要有心理準備，表示安妮即使清醒也很有可能成為植物人。

幾天後，安妮奇蹟似甦醒，在醫院經過半年的治療才慢慢康復，安妮坦言這段病程讓她打擊很大，也讓她體會到活著就是最大的禮物，「我珍惜我的人生，從不浪費每分每秒。」

安妮說，雖然當時幸運的清醒了，但迎來的卻是辛苦且漫長的康復，在長達半年的復健裡，她每天在醫院打針、吃藥，完全無法下床上廁所，也因為疾病影響腦部，導致她眼睛不能用力，所以住院期間不能看電視、不能看書，她當時唯一的娛樂，就是收聽每周的電台音樂排行。半年後，她終於出院，但仍需定期回診，直到27歲才恢復健康。

她說，當時才13歲的她覺得老天很不公平，為什麼要她面對承擔這些苦痛，好在樂觀的她也開始利用時間思考人生，「我跟自己說，出院後，要學什麼就去學，不管做什麼都要非常認真，不浪費任何時間。」

安妮13歲患重病險成植物人，奇蹟康復擁抱生命：不浪費每分每秒。（YOUTUBE 安妮 Annie Official）

這次接到「TEDxLinkou」的演講邀請，讓安妮感到開心也很榮幸，所以不假思索的答應，為了在台上用英語完美演說，她在一個月前聘請美國老師線上上課，「我很怕上台腦袋一片空白，要練到不管發生什麼狀況都不會忘記。」

安妮說，做任何事她都抱持勇於挑戰的態度，「有時候我也會懶惰或是想逃避，但我就想，當我80歲，體力不行了，會不會後悔當時沒去做？」這個「80-year-old rule」原則，是安妮80歲的奶奶對她說的，「奶奶常常翻著相簿對我說，這個世界上，唯一能帶走的只有回憶。」所以她要一直創造回憶。

今年是安妮來台第12年，伊林璀璨之星選拔也是第12屆，安妮說，她沒參加過選秀，但經歷無數試鏡，「不管表現好不好，有自信都會讓人印象深刻。」她鼓勵對演藝、時尚有興趣的年輕人，勇敢報名璀璨之星，一圓星夢。第12屆伊林璀璨之星共分為4組，「模特兒組」、「演藝組」、「網紅創作組」、「花漾少男少女組」，報名至7月2日截止，報名網址：https://eelintw.kktix.cc/events/1y0e485，相關資訊可至官網查詢：http://star.eelin.com.tw/。