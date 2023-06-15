韓國大田廣域市長李莊雨15日率訪問團拜會新竹市政府，市長高虹安除與李莊雨就科技產業議題交流，雙方也會中簽署「科學技術交流合作協議」MOU，未來兩市科學技術領域的交流合作將更加堅實緊密，提升雙方國際競爭力。

高虹安表示，韓國對於台灣人而言並不陌生，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流皆非常密切，尤其是現今韓國影視藝文化深入台灣民心，根據台灣觀光局今年1月到3月統計數據，韓國是外國人來台旅遊人數第1名，而韓國也是台灣人僅次於日本最喜愛的旅遊國家，印證兩國民間互動十分熱絡。

她指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，而大田市亦有國家級的「大德科學園區」及市府營運的「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，兩市產業背景非常相似，這次與大田市簽定合作協議，奠定兩市科技交流合作契機，期望未來兩市能持續交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。

李莊雨則表示，與新竹市簽署「科學技術交流合作協議」意義非常重大，眾所周知新竹市在台灣是非常重要的科技城市，世界半導體的領導企業皆座落於新竹市。

而大田市也是韓國非常重要的科技之都，國內最頂級的科技研究機構皆聚集於此，因此大田市與新竹市具有高度相似之處，也誠摯地邀請新竹市府團隊造訪大田市，針對科技發展持續合作交流，結合各自優點，成果必定能超越國家範疇，更能為全世界科技發展貢獻心力。

市府指出，大田廣域市擁有韓國最大的科技產業園區，匯集眾多私立和公立研究機構，包含有韓國MIT之稱的韓國科學技術院（KAIST），以及韓國電子和電信研究院（ETRI）、韓國航空宇宙研究院（KARI）、三星集團研發中心皆坐落於此，兩市今日簽署「科學技術交流合作協議」，不僅能促進雙方情誼，更能在科技產業上相互借鏡學習，共創科技合作新局。

市府也盼雙方就科學技術領域持續合作，並逐步擴大交流合作範圍，拓展文化、教育、觀光等領域的實質合作機會，進一步深化兩市之間的情誼。