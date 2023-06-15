瑞典前女子足球國家隊長妮拉（Nilla Fischer）在其個人傳記中透露，在2011年德國女子世界盃期間，她們不得不向球隊醫務人員展示她們的性器官，以證明她們是女性。

據《紐約郵報》（New York Post）13日報導，38歲的妮拉曾為瑞典國家隊出場194次，她在個人傳記《I Didn’t Even Say Half Of It》中寫到，她曾被要求檢查私密處，以確認性別。內文提及，「我們被告知，在接下來的幾天，不應該刮私密處的毛髮，我們要把性器官展示給醫生看。」

她在書中表示，「為什麼我們被迫這樣做，一定有其他的方法。我們應該拒絕嗎？」但她提到，沒人願意丟掉在世界盃上比賽的機會，無論這個要求有多麼的噁心和羞辱。她指出，雖然大會營造的氣氛很安全，但不清楚為什麼要求球員展示她們的私處，而不用其他方式。

另據《泰晤士報》，妮拉告訴瑞典新聞媒體《晚報》（Aftonbladet），她明白必須要做的事，並同時迅速拉下訓練褲和內褲。直到所有隊員都檢查完畢，球隊隊醫就可以簽字表示瑞典國家女子足球隊只由女性組成。

當時的瑞典隊隊醫表示，要求性別測試是因為奈及利亞、南非和迦納等非洲國家，指控位處非洲赤道地區的幾內亞隊有3名男性成員。

《每日電訊報》（The Telegraph）指出，體育界一直試圖公平對待女性運動員，認為若有他人以不合理的優勢參賽，這對苦練多時的職業女選手而言並不公平。據了解，當時國際足聯爲確保比賽公平，才要求進行性別確認，但並不是如妮拉在書中所描述的那種體檢。

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