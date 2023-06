瑞典前女子足球國家隊長妮拉(Nilla Fischer)在其個人傳記中透露,在2011年德國女子世界盃期間,她們不得不向球隊醫務人員展示她們的性器官,以證明她們是女性。

據《紐約郵報》(New York Post)13日報導,38歲的妮拉曾為瑞典國家隊出場194次,她在個人傳記《I Didn’t Even Say Half Of It》中寫到,她曾被要求檢查私密處,以確認性別。內文提及,「我們被告知,在接下來的幾天,不應該刮私密處的毛髮,我們要把性器官展示給醫生看。」

她在書中表示,「為什麼我們被迫這樣做,一定有其他的方法。我們應該拒絕嗎?」但她提到,沒人願意丟掉在世界盃上比賽的機會,無論這個要求有多麼的噁心和羞辱。她指出,雖然大會營造的氣氛很安全,但不清楚為什麼要求球員展示她們的私處,而不用其他方式。

另據《泰晤士報》,妮拉告訴瑞典新聞媒體《晚報》(Aftonbladet),她明白必須要做的事,並同時迅速拉下訓練褲和內褲。直到所有隊員都檢查完畢,球隊隊醫就可以簽字表示瑞典國家女子足球隊只由女性組成。

當時的瑞典隊隊醫表示,要求性別測試是因為奈及利亞、南非和迦納等非洲國家,指控位處非洲赤道地區的幾內亞隊有3名男性成員。

《每日電訊報》(The Telegraph)指出,體育界一直試圖公平對待女性運動員,認為若有他人以不合理的優勢參賽,這對苦練多時的職業女選手而言並不公平。據了解,當時國際足聯爲確保比賽公平,才要求進行性別確認,但並不是如妮拉在書中所描述的那種體檢。

