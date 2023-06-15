一名50歲女子自認食量及熱量攝取少，不解為何瘦不下來，醫師檢視其飲食內容發現，女子估算熱量攝取時，只算正餐，從未想到其下午茶點心「蜜餞」，竟是讓她體重居高不下的原因。醫師表示，曾有研究指出，自認少吃卻瘦胖的女性，普遍低估進食熱量，且幅度達50%。

復健科醫師王思恒在《健康好生活》表示，上述女子求診時表示，她很留心熱量的攝取，所以認真拍攝每餐食物，「照片顯示真的低熱量，都是瘦肉、一份蔬菜、一份水果，且無澱粉。」

王思恒表示，醫學上，僅有極少數「吃很多卻不胖」的案例，因此他詢問該女子，下午與睡前會否飢餓而進食。該女子也坦言，確實會因正餐間的飢餓，吃一些蜜餞、訂飲料，及睡前喝3瓶啤酒。

王思恒因此提醒女子，上述下午與消夜內容熱量均高。該女子這才恍然大悟地說，她原以為蜜餞是水果製成、應屬健康食物，而啤酒顏色輕淡應會熱量少，未料均屬高熱量食物，於是女子開始配合禁食下午茶與消夜，以配合減重。

他表示，過去曾有著名研究發現，針對自認少吃仍胖的女性，以精密儀器測量其攝取的熱量後發現，這類女性嚴重低估所攝取的熱量50%，因此幾乎沒有「少吃仍胖」的案例。

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