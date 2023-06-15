富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，由於近期美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology, ASCO）醫學年會展開，年會上發表不少新藥及研發成果，故帶動生技等相關股票有所表現，因具有題材面吸引資金流入，故生技類股近期表現亮眼。

保德信指出，本月初所舉辦的6月美國腫瘤學會年會中，有多項針對腫瘤研發之新藥臨床實驗結果發表，除了表現優於預期，亦有創新的檢測方式問世，看好醫療產業創新研發持續發展，有利於整體產業的基本面維持穩健，並帶動相關公司股價表現。

劉翠玲認為，投資人總是問何時為最佳投資時機，建議可以觀察只要生技類股價有拉回，就是進場布局的最佳時間點；至於淡旺季的判斷，主要可以從上下半年的臨床醫學年會來判斷，通常第二季和第四季會是生技類股價較有表現機會的旺季，第四季還有美國血液學會會議(ASH)年會舉行。利多因素主要為新藥研發進度，如阿茲海默症新藥獲批上市等，此外，醫療保健產業基於剛性醫療需求特性，較整體大盤更具有抗波動能力，可提升投資組合韌度。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，美國腫瘤學會成立至今將近60年，會員遍及全球超過100個國家，是醫學領域中最大的專業會議之一，期間所發表的創新療法或藥品，往往為市場矚目焦點。以近年癌症治療中最為熱門的抗體與藥物複合體(ADC)藥物分析，有越來越多藥廠投入臨床試驗，甚至積極展開聯盟合作與併購，來擴展相關產品線，進而擴大市佔率。統計2021年ADC藥物整體營收已超過50億美元，共13項藥物獲FDA核准，至於目前已核准的ADC藥物，到2026年相關營收預估將突破130億美元，至2030年後每年營收更上看200億美元，成長率驚人。

不過，今年全球經濟下半年仍面對不少挑戰，劉翠玲認為，利空因素主要看經濟表現，因生技企業仍受大環境經濟成長所影響，若是經濟衰退、景氣較差，則研發投入、企業融資與營運狀況也可能受滯，因此，富蘭克林華美投信建議投資人不妨多留意基本面的經濟數據與企業營收等訊息，並定時檢視本身投資狀況，對投資組合適度的汰弱留強。

至於生技基金投資方式，劉翠玲建議，由於生技產業仍屬於波動較為明顯的股票類別，若是穩健型的投資人，建議搭配固定收益型基金一起布局，或利用定期定額的方式中長線扣款，而目前空手的投資人，最好趁股市下跌時，逢低入手，或分批佈局，中長期參與這一類具剛性需求的特殊利基型產業標的。