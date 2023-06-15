高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，相信強化合作對於持續創新與解決關鍵技術發展挑戰來說非常緊要，隨著世界的連結越發緊密，現階段正迎向前所未有的商機，並透過創新解決方案因應來自全球的挑戰並持續發揮影響力。「高通台灣研發合作計畫」的成果證實高通與大學合作研發的必要性，透過與學術界和大學的合作，有助於推動關鍵技術領域的創新。

負責此計畫的高通技術授權事業部工程副總裁Dr. An Mei Chen認為，隨著5G將驅動未來各行各業的數位化與轉型，透過高通與大學合作的研發計劃，不僅培養學生的研發能力，更協助產業的適性發展，高通希望能夠鼓勵資通訊人才持續投入尖端科技創新。多年來高通與台灣多所大學合作豐富，尤其在AI、XR、物聯網、及汽車應用等新興領域累積豐碩的成果，足見台灣的資通訊研發極具競爭力，不但是驅動台灣創新研發的動能；更是台灣發展5G尖端科技及新興技術垂直應用產業生態系的一大優勢。

在國家科學及技術委員會(國科會)指導下，「高通台灣研發合作計畫」持續與政府政策鏈結，目的在培育台灣人才並支持台灣研發社群開創出更多嶄新與開創性的產品與科技。「高通台灣研發合作計畫」的推動，得以強化台灣多所大學資通訊相關研究團隊尖端科技上的長期研發能力，進而創造與國際企業的合作經驗。

高通自2019年啟動計畫以來，已於四年間累計與全台14所大學合作，共計逾800位大學教授、學生參與，產出131項研發計畫、超過600篇國際學術論文，成果豐碩多元，充份展現台灣在基礎科學研究及各項創新領域中的競爭實力。