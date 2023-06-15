新竹市立委選戰備受矚目，繼國民黨提名鄭正鈐、時代力量提名邱顯智後，民進黨昨也正式徵召林志潔參選，外界好奇民眾黨將派誰參戰。對此，身兼民眾黨新竹黨部代理主委的新竹市長高虹安15日表示，主席柯文哲重視新竹縣市立委人選，也扮演主要徵詢角色，有幾位人選正在徵詢當中，若確定黨中央將擇時公布。

新竹市下屆立法委員選舉，最早由國民黨提名尋求連任的鄭正鈐，時力也在5月提名邱顯智，民進黨先是有前市議員李妍慧表態參選後，近日民進黨立法院黨團總召柯建銘徵詢陽明交大特聘教授林志潔意願，並在14日中執會決議通過徵召林志潔參選。

隨著藍綠黃人選陸續確定，外界也好奇民眾黨將派出誰來應戰，由於新竹市是民眾黨唯二執政縣市，加上新竹市也是民眾黨主席柯文哲故鄉，這一仗勢必不會缺席，雖然包括市議員李國璋、不分區立委吳欣盈、市府發言人施淑婷和徐千晴等人都曾被點名，但最終人選始終未浮出檯面。

由於新竹市長高虹安身兼民眾黨新竹黨部代理主委，被問到目前人選是否已經確定？高虹安表示，主席柯文哲相當重視立委選舉這塊，所以這次新竹縣市立委選舉，柯文哲也扮演主要徵詢的角色，柯也出動開始徵詢不同對象。

高虹安也說，以黨部立場，希望民眾黨能在新竹縣市推出好的人選，她也證實，目前確實有幾位人選正在徵詢當中，也有些是柯文哲親自面談的人選，若有比較確定的狀況，相信黨中央也會找時間正式公布。