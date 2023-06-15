華城去年合併營收77.51億元，其中變壓器為54.25億元，佔比70.0％、配電盤8.74億元，占比11.28％，配電器材2.14億餘元，佔比2.77％，工程承包收入5.09億元，佔比6.57％，售電收入0.12億元，佔比0.15％、其他收入7.15億餘元，佔9.23％，去年稅後淨利8.22億元。華城表示，去年營收減少主要因交期遞延，致預算達成率約7成，獲利超出預期主要為認列子公司股權出售利益。

華城董事長許邦福致股東報告書提到，華城核心以輸配電端之電力變壓器為主力，並向電力系統上下端延伸擴展，掌握能源轉型商機，提供具競爭力以及前瞻性解決方案滿足顧客需求。公司從傳統的電力設備提供，整合集團內部資源，投入發電端之再生能源、儲能，用電及售電端之能源管理、電力交易與電動車充電服務等領域。

產品研發部分，著重以再生能源、節能、能源管理系、電動車智慧充電、智慧電網及智慧物聯等面向，成功研發智能升壓站、低噪音變壓器等設備，接軌國際趨勢。

市場經營策略，除深耕既有市場與顧客外，持續發展能源領域，佈局與建構太陽能、風力、發電廠、再生及替代能源、儲能系統、智慧電網、智慧電表、電動車充電設備及營運管理等新顧客、新市場、新產品及專業技術服務團隊，投入離岸風力發電、太陽能電廠、大型儲能系統等發展，積極爭取大型再生能源電廠訂單；外銷方面，除把握美國市場積極爭取訂單外，並佈局政府新南向政策、日本市場與再生能源供應鏈和價值鏈所帶來的商機。

華城股東會全面改選董事及獨董，由於華城董事長許邦福與總經理許逸德是父子，依規定必須增加1席獨董，由原本6席董事、3席獨董，增加為6席董事及4席獨董。許邦福、許逸德、副董事長許守雄、福懋油脂董事長兼總經理許逸群、華城執行長許逸晟、翁仁培六人擔任董事；獨董由政大國貿系兼任教授胡聯國、中華政大國貿系系友會榮譽理事長雷惠民、會計師廖致翔及世新大學教授葉雲卿四人擔綱。