八貫指出，近期醫院仍在整理庫存，醫療產線重心轉往居家照護，規劃推出高階智能床墊（home air bed），透過AI智能監測，灌入空氣調整變化，冀適合不同的人體、姿勢躺臥，期盼讓營運從四大產品線擴充為五大產品線。

此外，八貫目前在航太救生衣市佔約6成多，但航空逃生滑梯的市占率還低。今年整體市場大餅看起來成長幅度不大，但八貫輕量化滑梯持續拉高市占率，加上救生衣方面有穩固的基本盤需求，使今年航太救生仍看雙位數成長。