八貫指出，近期醫院仍在整理庫存，醫療產線重心轉往居家照護，規劃推出高階智能床墊（home air bed），透過AI智能監測，灌入空氣調整變化，冀適合不同的人體、姿勢躺臥，期盼讓營運從四大產品線擴充為五大產品線。
此外，八貫目前在航太救生衣市佔約6成多，但航空逃生滑梯的市占率還低。今年整體市場大餅看起來成長幅度不大，但八貫輕量化滑梯持續拉高市占率，加上救生衣方面有穩固的基本盤需求，使今年航太救生仍看雙位數成長。
解封健康需求升溫，八貫（1342）擴大搶進醫療應用。八貫深耕高端醫療，計劃進軍家用市場，發展高階智能床墊（Home Air bed）；與美國客戶Hillrom合作開發的ICU用的新款智能醫療床，預計第三季試產、第四季推出。目前此種空氣智能床墊市場需求以歐、美為主，預估市場規模達50億美元。
八貫指出，近期醫院仍在整理庫存，醫療產線重心轉往居家照護，規劃推出高階智能床墊（home air bed），透過AI智能監測，灌入空氣調整變化，冀適合不同的人體、姿勢躺臥，期盼讓營運從四大產品線擴充為五大產品線。
此外，八貫目前在航太救生衣市佔約6成多，但航空逃生滑梯的市占率還低。今年整體市場大餅看起來成長幅度不大，但八貫輕量化滑梯持續拉高市占率，加上救生衣方面有穩固的基本盤需求，使今年航太救生仍看雙位數成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。