57歲資深男星許傑輝近日被許多人指控性騷擾，除了黃云歆發長文揭露10年前表演課的性騷事件外，今(15)日啦啦隊女神短今指當年遇「許導演帶房間摸胸」，網紅陳沂透露早就知道，因為友人也被騷擾過，直呼這是權勢性騷擾，引發討論。有網友在留言區詢問：「女星摸男星算不算性騷擾呢？小S不就是慣犯？」對此，陳沂精闢點出關鍵。

許傑輝近期除了被學生指控上課要求練習「集體做愛」的配音，女星黃云歆也在臉書上曬出逾千字長文，透露自己10年前還是學生時，在一場排練的中途，被要求回家準備「三套性感衣服」的作業，穿上如丁字褲、馬甲、內衣等服飾，並在私下穿給許傑輝看，種種舉動讓她內心充滿不適，不過直到近日，才有勇氣將其攤在陽光下，「當有人利用職權，或各種不對等關係，這樣對待你的時候，請至少一定要告訴身邊的人，如果你有勇氣當場表明自己的不舒服，那更好。」

而網紅陳沂聽聞此事稱「不意外，早已耳聞多年。」提到朋友曾和許傑輝共事一段時間，對方會找各種機會和她十指緊扣，「這就是權勢性騷擾，利用不對等的關係，恃強凌弱。」陳沂認為檢討受害者的言論很不必要，「對新人而言，說了得罪前輩可能就沒工作，被演藝圈排擠，或是被說想紅亂指控，人微言輕。」更提到那位朋友現在早已退出演藝圈。

貼文曝光後引起熱議，有網友提到小S曾多次在節目上「摸男星」，對此陳沂則回應：「節目效果，節目如果講好就沒問題！小S私下沒有被傳過性騷擾小鮮肉和老臘肉。」其他網友們也附和表示：「小S是直接明目張膽在鏡頭前、沒有私下給你男星們亂來啊。」

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