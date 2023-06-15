此次鳳山溪遭汙染，新竹縣府環保局目前鎖定附近的某廢木材回收公司涉案，已將廠內的事業廢液桶貼上封條，將以違反水汙染防治法重罰該公司，並撤銷該公司工廠登記，也將擴大在鳳山溪沿岸加裝監視設備，全面杜絕不法情事。關西鎮長陳光彩15日拜會新竹縣長楊文科，兩人皆表達攜手嚴懲不肖業者的決心。

鳳山溪水源遭汙染當下，環保局已派員會同鎮公所到場勘查涉案廠區周邊殘留廢液的狀況，由於殘留廢液地區人員機具不易到達，需研擬清除方式，已先將涉案廠區內的16桶事業廢液桶貼上封條，避免業者再次非法傾倒，並命業者立即將桶槽移到室內倉庫暫存。

為避免關西鎮水源遭到汙染，環保局先前已在牛欄河上游安裝監視設備，鳳山溪沿岸目前有36家工廠，環保局列管11家，其中有4家屬於高風險，將加裝監視設備，並在牛欄河及鳳山溪交會的下游處設置監測設備，24小時監控水質，嚴格監督各工廠。

針對此次廢木材回收業者涉及偷倒有機溶劑汙染廢水，環保局已採樣檢測中，環保局也在12日當天已向地檢署報案，對於廠商違法部分，環保局一定依法處理。為確保居民飲用水安全，除將加強關西、新埔兩個淨水場自來水原水跟供水水質抽驗，也呼籲鄉親如有蓄水設施，應抽乾清洗消毒後重新蓄水使用，飲用水一定煮沸後再飲用。

楊文科表示，對於不肖業者偷倒汙染廢水一事，縣府決不寬貸，就算找不到行為人，也會找地主究責求償，未來也會更嚴格審核設廠申請案，絕不容許因私益而損害關西鄉親生命健康財產安全。