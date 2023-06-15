去年吳姓男子誘騙女同事到旅館內，性侵4到5分鐘，她推開後試圖逃離，吳男竟說「還沒射出來」，再將她推回床上性侵，台灣高等法院駁回上訴，依強制性交罪將吳男判處4年徒刑。可上訴。

吳男前年4月27日下午與女同事相約至新北市府中捷運站附近見面、聊天，他向對方表示可以傳授賺錢之方法，要求她在「吵的地方」即KTV或「安靜的地方」即旅館中選擇一處前往，她考量KTV環境嘈雜，且依當時疫情狀況亦不適合前往人潮聚集之地點，故選擇前往旅館。

吳男在旅館房間內飲用酒類並教導她如何解讀投資資訊、操作遊戲賺取報酬後，詢問她是否願意與其發生性行為，她拒絕後，吳男竟強行脫去她衣服，撫摸她胸部、下體，再加以性侵，她推開吳男後，吳男竟稱「還沒射出來」，又用以手拉扯及自背後環抱她，再將她推回床上性侵。

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