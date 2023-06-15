台灣民意基金會今（15）日公布了6月份的政黨支持度民調，結果為：民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，其中，民進黨的支持度相較於5月份，大幅下降了6.5個百分點，而和當年剛完全執政時相比，換算下來近3年半已流失逾300萬選民，此結果引起熱議，有網友更直呼「老天有眼」。

台灣人近2個月的政黨支持傾向比較。（曾薏蘋截圖）

游盈隆今指出，這次的民調結果說明，民進黨的支持度等於回到去年12月九合一地方選舉大敗後的水平，使得黨主席兼總統候選人賴清德過去半年的辛苦努力付諸流水、 一夕歸零。游盈隆更示警，民進黨2020年完全執政時的政黨支持度為4成1，如今失去了16個百分點，若按1個百分點約等於19.3萬選民計算，意味著過去3年半流失了超過300萬選民，是一個嚴重警訊。

相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，吸引了許多網友留言，不少人對民進黨民調下滑的結果感到滿意，他們的意見包括「賴清德辛苦騙了半年，結果騙局被拆穿了，老天有眼」、「他辛苦什麼？民進黨執政人民才辛苦吧」、「徹底下架民進黨的時候到了」、「民進黨露出馬腳了，很好啊」。