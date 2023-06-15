高市C級巷弄長照站遭爆疑似不法吸金，高市議員劉德林今（15）日在總質詢時爆料，衛生局、社會局巷弄長照站總共近500處，卻有不肖業者利用人頭設置巷弄站及浮報，A走大筆公帑，吸食老人福利，相關單位卻稽查不實。市長陳其邁回應，將擬定更嚴謹查核模式。

高市長照2.0預算超過60億元，C級站接近5億元。市府統計，110年查出11處違規、1處終止契約，111年查處34處違規、其中5處移送法辦。今年上半年則有63處違規；社會局方面，110到111年共計7處違規及終止契約，112年稽查9處，有1處停止補助、1處進入司法程序、7處停辦。

劉德林質疑，設站不要求面積和人數，讓不肖業者申請1個站每年最高可領140萬元補助，還傳出有人一口氣申請10家，如申請成功，每年就可獲利1400萬元，已然淪為不肖業者的「吸金工具」。他懷疑有人頭詐領補助，不排除有內神通外鬼情形，合理懷疑有很大的貓膩存在，痛批市府稽查不實，必須嚴查。

對此，黃志中坦言，可能有出現弊端，所以有稽查制度在，而過去稽查確實發現有些部分沒有落實，違規型態包括有開課卻沒有人上課、申報費用不實等情形，已經報政風專案稽查。

陳其邁答詢指出，後續的監督、查核機制一定要同步，且有完整配套，像是每周自主檢查、外部稽查、專家審查等，一定要標準化。每周、每月都要定期查核，尤其是財務查核，也會請會計部門協助。