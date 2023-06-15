日籍女星廣末涼子14日承認婚內出軌已婚的米其林一星名廚鳥羽周作，露骨的情書還遭日媒公開，其經紀公司下令懲處無限期停工，演藝事業全毀。日媒今（15日）報導，廣末涼子的藝術家丈夫井筒順在婚外情曝光前，已懷疑老婆、暗中調查，廣末涼子被爆料後，懷疑自己可能被安裝GPS監控。

廣末涼子與鳥羽周作昨（14）日同步PO道歉聲明，承認兩人產生婚外情，巧合的是，鳥羽周作開的米其林1星餐廳「sio」，跟井筒順的辦公室兼店面距離非常近，只要步行2分鐘就到了。

日媒指出婚外情被揭發前，井筒順曾親眼看到廣末涼子光顧sio.（圖／中時資料照）

根據日媒《東京體育報》報導，廣末涼子被週刊爆料婚外情前，井筒順就對老婆產生疑心，暗中展開調查，電視台工作人員爆料，井筒順早知道廣末涼子去過sio，甚至親眼看到太太走進店裡；另名娛樂界相關人士也指出，廣末涼子被《週刊文春》揭發不倫戀後，懷疑被老公裝GPS監控。

井筒順確認被綠了後，心情相當低落，根據日媒《Sponichi Annex》報導，昨晚他從東京的辦公室離開時，被記者追問此事，臉色嚴肅地說：「我沒有回應」，便上車離開。其實廣末涼子被爆偷吃但未承認時，井筒順出席活動時就曾表示「我的家庭現在陷入了困境，之後我會劃清界線，請大家期待」，如今廣末涼子承認外遇，這段話也被解讀成井筒順早知老婆出軌。

廣末涼子被踢爆不倫戀後，本來堅稱完全沒這回事，但14日態度突然180度迴轉，在IG發布手寫道歉信，改口認了外遇，「正如部分週刊所報導，我跟鳥羽先生的關係就跟報導所述一樣」，除了對不起鳥羽先生的家庭，也向自己親人和3個孩子說明以及下跪道歉，他們理解並原諒「我這樣一個不成熟的母親」。鳥羽周作則透過推特致歉，承認報導內容多數屬實，未來會盡全力彌補家人，懇求外界勿打擾老婆和孩子。