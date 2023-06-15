流感持續肆虐，診所看診人潮爆滿，桃園市衛生局表示，流感季自去年10月起至目前，桃園累計25例病例，市內門急診類流感就診人次也不斷攀升，顯示目前流感病毒持續於社區活動，預期流感疫情會持續，提醒民眾要落實個人衛生習慣。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園5月14日至6月10日通報流感併發重症病例6例，另外6月4日至6月10日門、急診類流感就診人次為6895人次，仍高於5月28日至6月3日門、急診類流感就診人次6687人次，此數據顯示目前流感病毒仍持續在社區活動。

衛生局指出，流感季自去年10月起今年6月10日，桃園市已累計25個病例，個案症狀多為肌肉痠痛、發燒、呼吸急促及胸悶，甚至有意識不清等情況。如若出現發燒、咳嗽等類流感症狀，或出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等流感重症狀徵兆，應儘速就醫。

衛生局提醒民眾，隨口罩政策鬆綁，導致傳染機會增加，預期流感疫情將持續，務必加強呼吸道感染防治措施，落實勤洗手、戴口罩、配合體溫量測、咳嗽禮節及保持社交距離等相關防疫措施。尤其是未曾施打流感疫苗者、65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等，皆為流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

衛生局另提及，衛福部再延長擴大公費流感抗病毒藥劑，日期截至6月30日止，符合使用的對象為有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者皆為符合對象，提醒醫師診治民眾時應留意是否有符合公費藥劑用藥條件，以把握用藥時機。