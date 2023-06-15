偉大的父愛！一名爸爸在網上分享，和太太結婚時對方帶著和前夫生的女兒嫁給了他，而婚後他給了繼女滿滿的愛，如今女兒即將出嫁，生父卻突然冒出並要求坐主桌，他雖然委屈但不願看女兒為難，因此選擇退讓，滿滿的父愛令許多人動容。

一名網友在「匿名公社」發文表示，太太帶著8歲的女兒嫁給了他，孩子12歲時第一次喊他爸爸，18歲時女兒考上大學，他幫忙載東西到宿舍，擁抱離別後父女倆都哭了，「雖然不是親生父女，但她卻比我親生的一對兒女更黏我，有事第一時間打電話給我，我也會在她沒錢時偷轉帳給她，大學畢業我力排眾議支持她讀研究所，她也很爭氣順利畢業」。

原PO透露，當女兒第一次帶男友回來時，對比太太的敵意，他反而是高興的，因為他認為男人看男人更有準度，對方是個好男孩，當然沒必要反對，如今女兒準備結婚事宜，生父卻突然出現要求坐主桌，「看著女兒為難的眼神我主動退出，血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」。

原PO表示，他好多次夢到女兒堅持要他牽著她的手走紅毯和坐主桌，但夢境有多幸福，醒來就有多悲傷，可惜現實不可能上演偶像劇般的劇情，翻轉不會出現，他只能面對和接受，「17號她就要結婚了，雖然只能坐親友桌，但能看她披婚紗嫁給她愛的人，我已經很滿足了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「您真是世界上最偉大的父親了！」、「偉大的父親」、「婚禮只是一個儀式，不要去糾結，你永遠是他最愛的爸爸」、「您很偉大，女兒心裡清楚就好」、「相同的情況若發生在我身上，我也會退讓。或許在別人眼中很委屈，但這就是愛，不論血緣」。